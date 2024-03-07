07 Mar 2024 - 16:05- Asayiş G:

Burası Ankara: Çırılçıplak sokakta kavga eden çift kamerada 'Olayı tüm çıplaklığı ile tartışıyorlar'

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Her gün hatta her saat değişen sosyal medyanın gündemini bu kez bir çift belirledi. Ne altlarında ne üstlerinde hiç kıyafet olmayan çift Ankara'da sokağa çıkarak tartışmaya başladı. Neden böyle bir şey yaptıkları henüz bilinmeyen çifti görenler ise telefonlarına sarılarak çifti izledi.

Burası Ankara: Çırılçıplak sokakta kavga eden çift kamerada 'Olayı tüm çıplaklığı ile tartışıyorlar' mask
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Ankara Batıkent'te akılalmaz anlar yaşandı. Bir kadın ile bir erkek çırılçıplak bir şekilde sokağa çıktı. Hararetli şekilde tartışan çiftin ne yapmak istediği ise kimse tarafından anlaşılmadı.

Kaynak: MYNET
# Bir, Kadın

07 Mar 2024 - 16:05 - Asayiş

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