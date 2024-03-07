07 Mar 2024 - 16:05- Asayiş

Burası Ankara: Çırılçıplak sokakta kavga eden çift kamerada 'Olayı tüm çıplaklığı ile tartışıyorlar'

Her gün hatta her saat değişen sosyal medyanın gündemini bu kez bir çift belirledi. Ne altlarında ne üstlerinde hiç kıyafet olmayan çift Ankara'da sokağa çıkarak tartışmaya başladı. Neden böyle bir şey yaptıkları henüz bilinmeyen çifti görenler ise telefonlarına sarılarak çifti izledi.