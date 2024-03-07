Burası Ankara: Çırılçıplak sokakta kavga eden çift kamerada 'Olayı tüm çıplaklığı ile tartışıyorlar'

Ankara Batıkent'te akılalmaz anlar yaşandı. Bir kadın ile bir erkek çırılçıplak bir şekilde sokağa çıktı. Hararetli şekilde tartışan çiftin ne yapmak istediği ise kimse tarafından anlaşılmadı.
Kaynak: MYNET
Her gün hatta her saat değişen sosyal medyanın gündemini bu kez bir çift belirledi. Ne altlarında ne üstlerinde hiç kıyafet olmayan çift Ankara'da sokağa çıkarak tartışmaya başladı. Neden böyle bir şey yaptıkları henüz bilinmeyen çifti görenler ise telefonlarına sarılarak çifti izledi.
Çorum Haber
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.