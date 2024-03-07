07 Mar 2024 - 16:04- Gündem G:

TEM’de zincirleme kaza meydana geldi: Çok sayıda yaralı

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TEM Otoyulunda zincirleme kaza meydana geldi. Çok sayıda aracın karıştığı kazada Ankara istikameti trafiğe kapandı. Kazada çok sayıda yaralı var.

TEM’de zincirleme kaza meydana geldi: Çok sayıda yaralı mask
TEM’de zincirleme kaza meydana geldi: Çok sayıda yaralı
TEM’de zincirleme kaza meydana geldi: Çok sayıda yaralı
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TEM Otoyolu Kocaeli’nin Dilovası ilçesi geçişinde yolcu otobüsü, tır ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sebebiyle yolun Ankara istikameti trafiğe kapandı. Kazada yaralananlar için olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza, saat 14.30 sıralarında TEM Otoyolu’nun Kocaeli-Dilovası geçişinde meydana geldi. Ankara istikametinde yolcu otobüsü, hafif ticari araç ve tır çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 1sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yaralılardan bazıları, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları sürerken, kaza nedeniyle TEM’in Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Yolu açmak ve yaralıları hastaneye ulaştırmak için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA
# Tır, ZİNCİRLEME, kaza, Otomobil, sağlık, Polis, Saat

07 Mar 2024 - 16:04 - Gündem

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