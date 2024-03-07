Melek Mosso'dan dans şov: Sahnede kendinden geçti

Dikkat çeken isimlerin arasında yer alan Melek Mosso Ankara'da dinleyicileriyle buluştu. Mosso'nun kırmızı payet elbisesi ile gerçekleştirdiği sahne şovu çok beğenildi.
Sahnede bir an olsun yerinde duramayan Melek Mosso dansıyla hayranlarını mest etti.
Şarkıcı o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Ekim 2023'te evlendiği Serkan Sağdıç'la çıktığı Maldivler tatilinde paylaştığı dans videosuyla da daha önce gündeme gelen Mosso, "Uzun zamandır dans etmediğimi fark ettim, yaşamadığım duyguları hissettim" demişti.
Kaynak: MYNET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.