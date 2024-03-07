07 Mar 2024 - 15:43 - Magazin

Melek Mosso'dan dans şov: Sahnede kendinden geçti

Son dönemin öne çıkan isimlerinden Melek Mosso Ankara'da sevenleriyle buluştu. Sahnede şarkılarla kendinden geçen şarkıcı bir an olsun yerinde durmadı. O anlar ve dansı sosyal medyada da gündem oldu.