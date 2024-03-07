07 Mar 2024 - 13:57- Siyaset G:

İstanbul'da anket şoku: İmamoğlu'na soğuk duş aldıracak

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İstanbul anket sonuçlarında 15-20 günde tablo değişti. 49 adayın yarıştığı İstanbul'daki seçimlere geri sayım sürerken SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki yarışı değerlendirdi. Son 15 gün içerisinde 2-3 puanlık bir farkın oluştuğunu belirten Bayrakçı, "Sahaya indi, o bir fark çıkışı yarattı" diye konuştu.

İstanbul'da anket şoku: İmamoğlu'na soğuk duş aldıracak mask
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22 siyasi partili ve 27 bağımsız olmak üzere 49 adayın yarışacağı İstanbul'daki yerel seçimlerde kıyasıya yarış devam ediyor. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere 23 gün gibi bir süre kalırken adaylar da çalışmalarına hız verdi. İstanbul'daki yarışın 31 Mart akşamı CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ve AK Parti'nin adayı Murat Kurum arasında geçmesi beklenirken; gözler bir yandan da anketlerde.

İSTANBUL'DA KAFA KAFAYA YARIŞ

İstanbul'da kafa kafaya bir yarışın olduğu belirtilirken, son anket sonuçlarıyla ilgili SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.
15-20 GÜNDE TABLO DEĞİŞTİ

CNN Türk canlı yayınında İstanbul anket sonuçlarını değerlendiren Bayrakçı, 15-20 gün içinde mega kentteki sonuçların değiştiğini söyledi.

İstanbul'da Kurum ve İmamoğlu'nun birbirlerine çok yakın oylar aldığını belirten Bayrakçı, "2-2,5 ay önce anketlerde İmamoğlu yüksek bir puanla öndeydi. Adayların açıklanmasının ardından İmamoğlu 2 puan önde çıkıyordu fakat 15-20 gün önce Murat Kurum'la kafa kafaya geldiler.

O kadar ilginç ki, bırakın yüzdeyi mesela 4500 kişiyle yapılan ankette 1231 kişi bir ismi söylemiş, 1221 kişi diğer adayı söylemiş. Yani o kadar kafa kafayaydı" dedi.
"İMAMOĞLU BİRKAÇ PUAN ÖNE GEÇTİ"

İmamoğlu'nun son 15 gün içinde atak yaptığını belirten Bayrakçı, "Şimdi ise gözlemlerime göre kafa kafaya durum devam ediyor ama birkaç puanlık İmamoğlu lehine bir durum olmuş gibi. İmamoğlu sahaya indi, o bir fark çıkışı yarattı." diye konuştu.


Şu an için kafa kafaya yarışın devam ettiğini belirten Bayrakçı "Bütün bu söylediklerime bakarsak da tüm olay 2-3 puanın içinde dönüyor şimdilik. 37 yıllık deneyime bakarak şunu söylüyorum.


Bu aşamada bu kadar söyleyebilirim. Fark 4,5'un üzerine çıktığı anda o aday için 'önde' açıklamasını yapmak daha doğru olur." dedi.

Kaynak: KARAR

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07 Mar 2024 - 13:57 - Siyaset

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