Özel okullara MEB'den yeni karar: Ücretsiz olması zorunlu olacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından eğitimin tüm kademelerine göre devlet tarafından ücretsiz olarak dağıtılan ders kitapları, öğretim programlarına ve çağın gerekliliklerine göre sıklıkla güncelleniyor. Bakanlık, dağıtılan kitapların özel okulda okuyan öğrencilere de ücretsiz ulaştırılması yönündeki çalışmalarına hız verdi.

ÖZEL OKULLARA 'ÜCRETSİZ DERS KİTABI' ZORUNLULUĞU

16 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"te yer alan düzenlemeye göre, MEB onaylı ücretsiz ders kitaplarının özel okullarda okutulma zorunluluğu getirildi. Devlet okullarında olduğu gibi özel okullarda okutulacak ücretsiz ders kitaplarına ilişkin, "Bakanlıkça onaylanan ders kitaplarının okutulması esastır." hükmü getirildi.

YANLIŞ ÖĞRENMELERİN ÖNÜNE GEÇMEK HEDEFLENİYOR

Bu hükmün alınması konusunda hedeflenen amaçlardan birinin, Bakanlığın denetiminden geçmeyen kitaplar aracılığıyla yanlış ve uygun olmayan öğrenmelerin önüne geçmek olduğu belirtildi.

Bu kapsamda, Türkiye'de resmi ve özel okullarda, ilgili bakanlık birimlerince hazırlanan ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca onaylanan öğretim programı uygulanırken ders kitapları da buna uygun yazılıp yine onaya bağlı okutuluyor.

Bu onay sırasında, öğrencilere ulaşan her ders kitabı, Bakanlıkça ciddi bir inceleme sürecinden geçiriliyor.

SINAV SORULARI BU KİTAPLARA GÖRE HAZIRLANIYOR

Bakanlığın getirdiği yeni hükmün, ortak sınavlar ve ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi merkezi sınavlara katılacak öğrenciler için önem taşıdığı kaydedildi. Bu sınavlarda yöneltilecek bütün sorularda Bakanlıkça hazırlanan ders kitapları kaynak olarak alınacak.

VELİLERİN EKONOMİK YÖNDEN ZORLANMAMASI AMAÇLANIYOR

Özel okullara devam eden öğrencisi olan velilerin talep edilen farklı kitaplar için ekonomik yönden zorlanmamaları da hedefler arasında bulunuyor.

OKULLAR DENETİME TABİ TUTULACAK

Düzenleme ile" MEB onaylı ders kitaplarının okutulmasını sağlama" konusunda, özel okulların kurucu ya da kurucu temsilcisi ile kurum müdürüne de çeşitli sorumluluk getirildi.

Bakanlık, 2024-2025 eğitim öğretim döneminden itibaren özel okulları okuttukları ders kitapları açısından denetime tabi tutacak. Bu kapsamda denetimlerde derslerde okutulan ders kitabının Bakanlıkça ücretsiz dağıtılan kitaplar olup olmadığına bakılacak.

Kaynak: Karar