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Belediyede skandal: Görüntülü s*ks yaparken yakalandı

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Belediye güvenlik görevlisi mesai saati içerisinde üniformasıyla görüntülü seks yaptı. Disiplin suçu işlediği tespit edilen güvenlik görevlisi H.İ.’nin işine son verildi.

Belediyede skandal: Görüntülü s*ks yaparken yakalandı mask
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Kırşehir’de Taciz ve istismar suçlarıyla konuşulan belediyede  bir yılda 5. cinsel vaka meydana geldi. Ahi Polis Merkezi ve Cumhuriyet Başsavcılığına hakkında suç duyurusunda bulunulan güvenlik görevlisi için; ‘Suçların Örtbas edilmemesi’ istenildi. Olay belediyeye ait kamu biriminde meydana geldi. Güvenlik görevlisi olarak çalışan H.İ., iş yerinde sosyal medya üzerinden çıplak olarak sohbet  etti. Olayın ortaya çıkmasının ardından  belediye görevlilerince birim amirlerine şikayet edilen H.İ. hakkında işlem başlatıldı. Yapılan disiplin incelemesi sonrası ise H.İ.’nin işine son verildi.

BELEDİYE DE BU TÜR VUKUATLAR ÇOK

Kırşehir Belediyesi’nde 2022 yılında Hasan ve Şeyma adlı gençlerin belediyede çalışan güvenlik görevlileri tarafından taciz edildikten sonra öldürülmesinin ardından yaşanan süreçte bir belediye çalışanın çocuğa cinsel organının fotoğrafını atması, temizlik görevlisinin cami tuvaletinde Afgan bir çocuğu taciz etmesi ve Hayır Evi eski Müdürü S.Ç.’nin de iş yerinin tuvaletinde yaptığı görüntülü seks akıllara durgunluk verdi.

Yaşanan olaylarla ilgili ise adli süreçler devam ediyor.

Kaynak: MYNET

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07 Mar 2024 - 13:43 - Asayiş

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