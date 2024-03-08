Sarf malzemesi alınacak

Teklif edilen malzemelere ait Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri (93/42/EEC MDD, 90/385/EEC AIMDD ve 98/79/EC IVDD Sayılı AB Direktiflerine uygun) kapsamına girip, CE Uygunluk işareti iliştirilmesi zorunluluğu bulunan;

a)Teklif edilen bu kapsamdaki ürünlerin üretici ve/veya ithalatçı firmaları tarafından T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal bilgi Bankasına (TITUBB) kayıt bildirimi yapılmış ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış olduklarını tevsik edici belgeler.

Ayrıca, Teklif edilen bu kapsamdaki ürünlere ait TITUBB tarafından onaylanmış ürün (Barkod) numarası ve marka adı teklif mektuplarında yazılı olacak ve/veya yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalı ayrı bir liste halinde teklif ile birlikte verilecektir.

b)İstekli firmalar teklif edilen bu kapsamdaki ürünlerin, üretici ve/veya ithalatçısı ise kendilerinin TITUBB’a kayıtlı olduklarına dair firma tanımlayıcı numaralarını, bayileri ise, Bayii Tanımlayıcı numaralarını tevsik edici belgeler.