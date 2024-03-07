Turizm imarlı arazi satışa çıktı: Tam 12 bin metrekare

Kırklareli Belediyesi, Merkez ilçesi Camikebir Mahallesi, 319 ada 15 parseldeki 12 bin metrekarelik ticaret-turizm-konut imarlı araziyi 102 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkardı.
Geçici teminat bedeli 3 milyon 60 bin TL olarak belirlenen arazinin satış ihalesi kapalı teklif usulüyle 20 Mart Çarşamba günü saat 15.00’te Kırklareli Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.