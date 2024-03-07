07 Mar 2024 - 12:29 - Ekonomi

Turizm imarlı arazi satışa çıktı: Tam 12 bin metrekare

Yaklaşan turizm sezonu öncesi otel ya da otel arazisi arayan yatırımcılara büyük fırsat çıktı. Turizm imarlı tam 12.000 metrekare arazi 102 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı.