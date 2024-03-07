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Turizm imarlı arazi satışa çıktı: Tam 12 bin metrekare

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Yaklaşan turizm sezonu öncesi otel ya da otel arazisi arayan yatırımcılara büyük fırsat çıktı. Turizm imarlı tam 12.000 metrekare arazi 102 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

Turizm imarlı arazi satışa çıktı: Tam 12 bin metrekare mask
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Kırklareli Belediyesi, Merkez ilçesi Camikebir Mahallesi, 319 ada 15 parseldeki 12 bin metrekarelik ticaret-turizm-konut imarlı araziyi 102 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkardı.

Geçici teminat bedeli 3 milyon 60 bin TL olarak belirlenen arazinin satış ihalesi kapalı teklif usulüyle 20 Mart Çarşamba günü saat 15.00’te Kırklareli Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek.  
# merkez, Mart, günü, Saat

07 Mar 2024 - 12:29 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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