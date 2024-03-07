07 Mar 2024 - 11:35- Ekonomi G:

Antalya ve Alanya'ya turist yağacak: THY yeni uçuşlarını açıkladı

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Türk Hava Yolları(THY) Antalya ve Alanya turizmine katkı sunmaya devam ediyor. THY yetkililerinden alınan bilgiye göre, Direkt Rusya-Antalya uçuşlarına yeni bir destinasyon daha ekliyor.

Antalya ve Alanya'ya turist yağacak: THY yeni uçuşlarını açıkladı mask
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Rusya merkezli Omsk havalimanının Telegram kanalında verilen bilgi notuna göre, Türk Hava Yolları, Omsk'tan Antalya'ya haftada altı kez direkt uçuş gerçekleştirecek.

HAFTADA 6 KEZ ANTALYA'YA DİREKT UÇUŞ VAR

Mesajda, "Uzun zamandır beklenen Omsk'tan güneşli Türkiye'ye (Antalya) uçuşlar 27 Nisan'da başlayacak. Uçuş programı Türk Hava Yolları tarafından açıklandı."

ANTALYA VE ALANYA'YI TURİSTLE DOLDURACAK

Antalya ve Alanya'yı turistle dolduracağı düşünülen uçuşlar, Salı hariç her gün Boeing-737-800 uçaklarıyla gerçekleştirilecek.

Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölge sakinleri 21 Ekim'e kadar Antalya ve Alanya'ya uçabilecek.

Kaynak: Telegram-Omsk
# GÜN, ekim, Hava, Alanya, Antalya, türkiye

07 Mar 2024 - 11:35 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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