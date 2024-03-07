Antalya ve Alanya'ya turist yağacak: THY yeni uçuşlarını açıkladı

Rusya merkezli Omsk havalimanının Telegram kanalında verilen bilgi notuna göre, Türk Hava Yolları, Omsk'tan Antalya'ya haftada altı kez direkt uçuş gerçekleştirecek.

HAFTADA 6 KEZ ANTALYA'YA DİREKT UÇUŞ VAR



Mesajda, "Uzun zamandır beklenen Omsk'tan güneşli Türkiye'ye (Antalya) uçuşlar 27 Nisan'da başlayacak. Uçuş programı Türk Hava Yolları tarafından açıklandı."

ANTALYA VE ALANYA'YI TURİSTLE DOLDURACAK



Antalya ve Alanya'yı turistle dolduracağı düşünülen uçuşlar, Salı hariç her gün Boeing-737-800 uçaklarıyla gerçekleştirilecek.



Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölge sakinleri 21 Ekim'e kadar Antalya ve Alanya'ya uçabilecek.

Kaynak: Telegram-Omsk