Özçelik’ten ‘Kurumsal’ belediye sözü

SİVİL Toplum Kuruluşları (STK) ziyaretleri kapsamında Alanya Müteahhitler Derneği yönetimiyle buluşan CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, üyelerin sorun ve taleplerini dinleyerek, çözüm önerilerini aktardı. Ziyarette CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir ile Belediye Meclis Üyesi Adayları da yer aldı. Özçelik ve ekibini, MÜTBİR Başkanı Mustafa Küçüker ile Yönetim Kurulu Üyeleri karşıladı. Özçelik’e çalışmalarında başarılar dileyen Dernek Başkanı Küçüker, tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde olarak, Alanya’nın kalkınmasını ve gelişmesini amaç edindiklerini kaydetti. Sektörün sıkıntılarıyla ilgili karşılıklı görüş alış verişinde bulunulan ziyarette Özçelik, üyelerin yönelttiği soruları da samimiyetle yanıtladı. Üyeler, kalifiye eleman eksikliği, maliyetlerin artması, sığınaklar, bina kodları ve çatılarla ilgili başlıca sıkıntılarını dile getirirken, Alanya’nın batısında ve doğusunda çakıl ocağı kurulmasını talep etti.

GÖRSELLİK VE YEŞİLLİK VURGUSU

Son derece samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan CHP Adayı Özçelik, STK’larla yapılan istişarelerin ve işbirliklerinin önemine dikkat çekti. Hayata geçirecekleri projelerde Alanya’da yapacakları çevre düzenlemeleriyle kente görsellik ve yeşillik kazandıracaklarını söyleyen Özçelik, “Alanya’yı dinlendirmek gerekiyor. Seçimlerden sonra ilk olarak planlama çalışmalarına başlayıp, geleceğin Alanya’sı için temeller atmak istiyoruz. Sorunlarınızı yakından biliyorum. Göreve başladığımızda Alanya Belediyesi’nde oluşturacağımız kurumsal yönetim sistemiyle, tüm işlemler kural kaidesine uygun bir şekilde tıkır tıkır halledilecek. Şehrimizin en saygın inşaat firmalarını bir çatı altına toplayan ve sektörün gelişmesinde öncü rol üstlenerek tecrübelerini paylaşan Dernek Yönetimine teşekkür ediyorum. Amacımız, STK’larla istişare ve işbirliğinde halinde Alanya’mızın kalkınmasına sağlamaktır” şeklinde konuştu.