Alanya'da kar sevinci: Herkes oraya akın ediyor

Alanya'da kış aylarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeni ile uzakta bile olsa kar göremeyen vatandaşlar nihayet kar keyfini yaşayabilecek.

Önceki gün başlayan yoğun kar yağışı, Kuşyuvası Mevkii'nde muhteşem manzaralar oluşturdu. Kar yağdığını ve tuttuğunu öğrenen vatandaşlar bölgeye akın ederek çocukları ile birlikte kardan adam yapıp eğlendiler.



Kar yağışı nedeniyle Alanya-Konya karayolunda bir süre ulaşım aksadı. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla yolu yeniden trafiğe açtı. Bölge sakinleri, kar yağışından dolayı mutlu olduklarını ve bu güzel manzaranın tadını çıkardıklarını söylediler.