- Gündem

Alanya'da kar sevinci: Herkes oraya akın ediyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya'da uzun zamandır beklenen kar yağışı nihayet geldi. Alanya-Sarıveliler-Taşkent'i birbirine bağlayan Kuşyuvası yolu karla kaplandı.

Alanya'da kar sevinci: Herkes oraya akın ediyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya'da kış aylarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeni ile uzakta bile olsa kar göremeyen vatandaşlar nihayet kar keyfini yaşayabilecek.

Önceki gün başlayan yoğun kar yağışı, Kuşyuvası Mevkii'nde muhteşem manzaralar oluşturdu. Kar yağdığını ve tuttuğunu öğrenen vatandaşlar bölgeye akın ederek çocukları ile birlikte kardan adam yapıp eğlendiler.


Kar yağışı nedeniyle Alanya-Konya karayolunda bir süre ulaşım aksadı. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla yolu yeniden trafiğe açtı. Bölge sakinleri, kar yağışından dolayı mutlu olduklarını ve bu güzel manzaranın tadını çıkardıklarını söylediler.
# Bir, GÜN, alanya'da, Alanya

07 Mar 2024 - 11:08 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Ünlü yazar ve oğlu hakkında kırmızı bülten çıkarılıyor mask
Ünlü yazar ve oğlu hakkında kırmızı bülten çıkarılıyor
Rekabet Kurulu'ndan Nesine'ye dudak uçuklatan ceza! mask
Rekabet Kurulu'ndan Nesine'ye dudak uçuklatan ceza!
Alanya Belediyesi'nden vatandaşlara önemli destek mask
Alanya Belediyesi'nden vatandaşlara önemli destek
Korkunç kaza! Öğrenci servisi devrildi: 10 yaralı mask
Korkunç kaza! Öğrenci servisi devrildi: 10 yaralı
Cinsel istismarda bulunup öğrencilere şantaj yapan sapık yakalandı mask
Cinsel istismarda bulunup öğrencilere şantaj yapan sapık yakalandı
ALKÜ’de deprem riskleri konuşuldu mask
ALKÜ’de deprem riskleri konuşuldu
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber