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‘5 yılda Alanya'da işsiz genç kalmayacak'

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Gelecek Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Mevlüt Demir, "5 yılda Alanya'da işsiz genç kalmayacak' dedi

‘5 yılda Alanya'da işsiz genç kalmayacak' mask
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SEÇİM çalışmalarına devam eden Gelecek Partisi-Anavatan Partisi ve Saadet Partisi'nin Belediye Başkan Adayı Mevlüt Demir, projeleri ile dikkatleri çekiyor. Secim çalışmaları kapsamında mahalle ziyaretleri yapan Mevlüt Demir, "Gittiğimiz her mahallede genç kardeşlerimizi görüyoruz, işleri yok gelecek kaygısı yaşıyor. Alanya'da da son zamanların en büyük sıkıntısı işsizlik. Biz bu problemi çözmek icin harekete geçmeye geliyoruz. Alanya Belediyesi bizim dönemimizde işsizliğin bittiği, kalifiye personel sıkıntısı olmayan, ticaret hacmi büyüyen bir şehir olacak

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 

Alanya Belediyesi tarafından yapılacak olan Mesleki Eğitim ve sertifikasyon merkezi ile tüm gençlerimizi önce meslek sahibi yapacağız. Bu merkez Alanya Belediyesinin koordinesinde, sanayii, turizm, tarım, hizmet sektörü gibi alanlarda, üniversiteler, çeşitli bakanlıklar ve uzman şirketler ile yapılacak işbirliği çerçevesinde akademik bir eğitim alacaklar. Gençlerimiz aldıkları eğitim ile daha kolay iş bulabilecek, kalifiye personel sıkıntısı bu şekilde çözülmüş olacak. Ayrıca yatırım yapmak isteyen girişimci gençlerimiz yine bu eğitimler ile desteklenecek, yeni yapılan yatırımlar Alanya Ticaret hacmine katkı sağlayacaktır. İlk 3 yıl içerisinde işsiz genç sayısını %50 seviyesinde 5 yıl içinde ise tamamen bitireceğiz " diye konuştu.
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07 Mar 2024 - 11:07 - Ekonomi

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‘5 yılda Alanya'da işsiz genç kalmayacak' mask
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