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Başkan Yücel projelerini ve meclis üyelerini tanıtacak

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Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel’in; 2024-2029 projelerini ve belediye meclis üyelerini tanıtacağı lansman toplantısı 9 Mart Cumartesi günü, saat 14.00’te Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Başkan Yücel lansmana tüm vatandaşları davet etti

Başkan Yücel projelerini ve meclis üyelerini tanıtacak mask
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ALANYA Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, 31 Mart’ta yapılacak seçimler öncesi çalışmalarına devam ediyor. Hem merkez de hem de kırsalda vatandaşlarla buluşan Başkan Yücel, lansman toplantısı ile Alanya halkına yeni projelerini açıklayacak. 

BAŞKAN YÜCEL’DEN TÜM VATANDAŞLARA DAVET

Başkan Yücel’in 2024-2029 projelerinin ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Meclis Üyelerinin tanıtılacağı lansman, 9 Mart Cumartesi günü, saat 14.00’te Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Lansmana tüm vatandaşları davet eden Başkan Yücel, “Dahası var diyerek çıktığımız bu kutlu yolda, vatandaşlarımız ile projelerimizi paylaşacağız. 10 yıllık Alanya Belediye Başkanlığı dönemimde kentimize birçok proje kazandırdık. Şimdi bu projelerin dahası var diyoruz. Ayrıca birbirinden değerli isimlerle oluşturduğumuz ekibimiz olan meclis üyesi adaylarımızı da lansmanda sizlerle buluşturacağız. Bu büyük buluşmaya tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.
# Mart, Saat, devam, günü, Alanya, 2024, merkez, Belediye

07 Mar 2024 - 11:04 - Gündem

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