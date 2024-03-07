Bu nasıl terapi? Saati 150 dolarmış

Sosyal medyada kişilerin su altında ve üstünde bir araya getirildiği seans sırasında katılımcılar tekli ya da ikili yer alabiliyor. Seansta güven duygusuyla birlikte kişilerin anne karnındaki hislerine ulaşmaları amaçlanıyor.

Su terapisinin kişiler arasındaki bağlantıyı güçlendirmekle birlikte ilişkiler üzerinde pozitif etki yaratma amacı taşıdığı ifade edildi.

Görüntüler sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekince yorumlar da peşi sıra geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Öylece durmak için mi bu para?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ben ne olduğunu anlayamadım" yorumunu yaptı.

Kaynak: MYNET