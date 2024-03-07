Sosyal medyayı ayağa kaldıran diziye tepki büyük: Kadınlar Günü öncesi şok görüntüler...

Kanal D'nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas dizideki bir sahne ile sosyal medya ayağa kalktı. Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu yapımcılığını MF yapımın üstlendiği Taş Kağıt Makas'ın başrolünde Ozan Güven, Ekin Koç, Serra Arıtürk gibi ünlü isimler yer alıyor.
O SAHNE TEPKİ ÇEKTİ
Dizinin bir sahnesinde 4 kadın sıraya dizildi ve kadınlara 'köpek gibi içki içmesi' söylendi. Tepkilere neden olan sahnede, Burak Yörük'ün hayat verdiği Fecir karakteri, kadın karaktere "Köpek gibi havla!" diye bağırıyor ve sonra "Köpek gibi iç!" diyerek zorla alkol içiriyor. Bu sahne, birçok izleyici tarafından kadın düşmanı ve aşağılayıcı olarak yorumlandı.
ELEŞTİRİ YAĞDI
Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda dizinin senaristleri ve yapımcıları eleştirildi. Sosyal medyada; 'Kadınlar Günü'nden önce böyle bir sahne yayınlanması çok aşağılayıcı', 'Kadın düşmanı bir sahne', 'Asla kabul edilemez' gibi yorumlar yapıldı.
Kaynak: Mynet
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.