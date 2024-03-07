07 Mar 2024 - 10:13- Magazin G:

Sosyal medyayı ayağa kaldıran diziye tepki büyük: Kadınlar Günü öncesi şok görüntüler...

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Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven ve Hande Ataizi'nin oyuncu kadrosunda yer aldığı Kanal D'nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas dizisindeki bir sahne sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Dizide 4 kadının sıraya dizildiği ve kadınlara 'köpek gibi havla' denilen sahneye tepki yağdı.

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Kanal D'nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas dizideki bir sahne ile  sosyal medya ayağa kalktı. Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu yapımcılığını MF yapımın üstlendiği Taş Kağıt Makas'ın başrolünde Ozan Güven, Ekin Koç, Serra Arıtürk gibi ünlü isimler yer alıyor.

Sosyal medyayı ayağa kaldıran diziye tepki büyük: Kadınlar Günü öncesi şok görüntüler...

O SAHNE TEPKİ ÇEKTİ

Dizinin bir sahnesinde 4 kadın sıraya dizildi ve kadınlara 'köpek gibi içki içmesi' söylendi. Tepkilere neden olan sahnede, Burak Yörük'ün hayat verdiği Fecir karakteri, kadın karaktere "Köpek gibi havla!" diye bağırıyor ve sonra "Köpek gibi iç!" diyerek zorla alkol içiriyor. Bu sahne, birçok izleyici tarafından kadın düşmanı ve aşağılayıcı olarak yorumlandı.

Sosyal medyayı ayağa kaldıran diziye tepki büyük: Kadınlar Günü öncesi şok görüntüler...

ELEŞTİRİ YAĞDI

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda dizinin senaristleri ve yapımcıları eleştirildi. Sosyal medyada; 'Kadınlar Günü'nden önce böyle bir sahne yayınlanması çok aşağılayıcı', 'Kadın düşmanı bir sahne', 'Asla kabul edilemez' gibi yorumlar yapıldı.
Sosyal medyayı ayağa kaldıran diziye tepki büyük: Kadınlar Günü öncesi şok görüntüler...

Kaynak: Mynet

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07 Mar 2024 - 10:13 - Magazin

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