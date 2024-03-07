'Bir gecede 17 sene yaşlandık' Emekliler isyanda

EMADDER üyeleri, 9 Eylül 1999 tarihi sonrası SGK’lı olanların EYT düzenlemesinde mağdur olduğunu belirterek düzenlemenin adil olmadığını ifade etti. EMADDER Derneği Kocaeli İl Başkanı Azize Daler, yapılan basın açıklamasında, “Bu yasa ile 8 Eylül 1999 tarihinden bir gün sonrasına giren çalışanlar, aynı primleri ödemelerine rağmen emeklilikte kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 17 yıl gibi bir fark ile mağdur edilmiştir. Bu adaletsizlik eşitlik ilkesi ile bağdaşmamaktadır.” dedi.
CHP Kocaeli Milletvekili Muhip Kanko da, “Hakkınızı aramanızı istiyorum. Bu sürecin takipçisi olacağım. Bizim telefonlarımız, sosyal medyalarımız her zaman açık. Yaşasın emekliler, yaşasın hakkını arayanlar. Hepinizin haklarını aramaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
EMADDER Derneği üyeleri yaşadıkları mağduriyeti dile getirerek “Bizler sadaka, lütuf istemiyoruz. Çalıştık, emek verdik, anamızın ak sütü gibi helal olan hakkımızı istiyoruz. Geç gelen adalet, adalet değildir.” şeklinde açıklamada bulundu. Kademeli emeklilik taleplerine bir an önce karşılık bekleyen üyeler bu durumun psikolojik etkilerinin de ağır olduğunu vurguladı.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.