- Ekonomi

'Bir gecede 17 sene yaşlandık' Emekliler isyanda

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Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) Kocaeli Temsilciliği, EYT düzenlemesini 1 gün ile kaçıranlar için kademeli emeklilik çağrısında bulundu. Kocaeli’nde yapılan basın açıklamasına CHP Kocaeli Milletvekili Muhip Kanko, CHP İl Başkanı Bülent Sarı, EMADDER Yöneticisi Aykut Uğurlu ve diğer il temsilcileri katıldı.

'Bir gecede 17 sene yaşlandık' Emekliler isyanda mask
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EMADDER üyeleri, 9 Eylül 1999 tarihi sonrası SGK’lı olanların EYT düzenlemesinde mağdur olduğunu belirterek düzenlemenin adil olmadığını ifade etti. EMADDER Derneği Kocaeli İl Başkanı Azize Daler, yapılan basın açıklamasında, “Bu yasa ile 8 Eylül 1999 tarihinden bir gün sonrasına giren çalışanlar, aynı primleri ödemelerine rağmen emeklilikte kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 17 yıl gibi bir fark ile mağdur edilmiştir. Bu adaletsizlik eşitlik ilkesi ile bağdaşmamaktadır.” dedi.

CHP Kocaeli Milletvekili Muhip Kanko da, “Hakkınızı aramanızı istiyorum. Bu sürecin takipçisi olacağım. Bizim telefonlarımız, sosyal medyalarımız her zaman açık. Yaşasın emekliler, yaşasın hakkını arayanlar. Hepinizin haklarını aramaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

EMADDER Derneği üyeleri yaşadıkları mağduriyeti dile getirerek “Bizler sadaka, lütuf istemiyoruz. Çalıştık, emek verdik, anamızın ak sütü gibi helal olan hakkımızı istiyoruz. Geç gelen adalet, adalet değildir.” şeklinde açıklamada bulundu. Kademeli emeklilik taleplerine bir an önce karşılık bekleyen üyeler bu durumun psikolojik etkilerinin de ağır olduğunu vurguladı.
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07 Mar 2024 - 09:56 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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