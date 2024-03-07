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Erdoğan konuşurken dikkatleri üzerine çekti! O anları sosyal medyadan paylaştı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elazığ mitinginde ön sıralarda bulunan bir öğretmen, "Öğretmenler mülakatsız atama bekliyor" diye bağırarak sesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyurmaya çalıştı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan öğretmen, "Umarım sesimize kulak verir" notunu düştü.

Erdoğan konuşurken dikkatleri üzerine çekti! O anları sosyal medyadan paylaştı
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Yerel seçim çalışmaları kapsamında Elazığ'da vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine mülakatsız atama isteyen öğretmenin haykırışı damga vurdu.

"ÖĞRETMENLER MÜLAKATSIZ ATAMA BEKLİYOR"

Mitingde ön sıralarda bulunan bir öğretmen, "Öğretmenler mülakatsız atama bekliyor" diye bağırarak, sesini kürsüde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaştırmaya çalıştı.

O ANLARI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

O anları sosyal medya hesabından paylaşan öğretmen, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a mülakatsız atama beklediğimizi duyurmaya çalıştım. Umarım sesimize kulak verir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sondakika
# Bir, Sosyal, seçim

07 Mar 2024 - 08:36 - Gündem

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