07 Mar 2024 - 08:36 - Gündem

Erdoğan konuşurken dikkatleri üzerine çekti! O anları sosyal medyadan paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elazığ mitinginde ön sıralarda bulunan bir öğretmen, "Öğretmenler mülakatsız atama bekliyor" diye bağırarak sesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyurmaya çalıştı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan öğretmen, "Umarım sesimize kulak verir" notunu düştü.