Erdoğan konuşurken dikkatleri üzerine çekti! O anları sosyal medyadan paylaştı

Yerel seçim çalışmaları kapsamında Elazığ'da vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine mülakatsız atama isteyen öğretmenin haykırışı damga vurdu.
"ÖĞRETMENLER MÜLAKATSIZ ATAMA BEKLİYOR"
Mitingde ön sıralarda bulunan bir öğretmen, "Öğretmenler mülakatsız atama bekliyor" diye bağırarak, sesini kürsüde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaştırmaya çalıştı.
O ANLARI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
O anları sosyal medya hesabından paylaşan öğretmen, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a mülakatsız atama beklediğimizi duyurmaya çalıştım. Umarım sesimize kulak verir." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Sondakika
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.