- Ekonomi

MB'den Kredi limitlerine atak! O seviyeye kitlendi!

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Merkez Bankasınca belirlenen kredilerin aylık % 2 büyüme oranını aşan kısmı için Türk Lirası cinsinden zorunlu karşılık 1 yıl süreyle bloke olarak tutulacak.

MB'den Kredi limitlerine atak! O seviyeye kitlendi! mask
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Merkez Bankası sıkı para politikası duruşunu destekleyici ek sıkılaşma adımları kapsamında, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis etme kararı aldı.

TCMB'nin Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, 07 Şubat 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişiklik tebliğine göre Merkez Bankasının belirlediği kredilerin aylık % 2 büyüme oranını aşan kısmı için TL cinsinden zorunlu karşılık 1 yıl süreyle bloke edilecek.

MB, ek sıkılaşma adımlarına yönelik duyurusunda, kredi büyüme sınırlarına ilişkin uygulamanın etkinliğini artırmak amacıyla menkul kıymet tesisine ek olarak, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtmişti.

Duyuruda, kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisi kapsamında, TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verildiği açıklanmıştı.

TCMB Para Politikası Kurulu'nun 22 Şubat'taki toplantısına ilişkin açıklanan özette, "Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kredi büyümesi ve mevduat faizinde öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması desteklenecektir." denilmişti.

Kaynak: Kamu Son Haber

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07 Mar 2024 - 06:01 - Ekonomi

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