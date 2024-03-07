Emeklilerin hayallerine ağır darbe: Beklenmeyen karar heyecanı söndürdü!

Milyonlarca emeklinin maaşına yapılan son düzenleme ile yüzde 49,25 zam oranı gerçekleşmişti. Ancak yapılan bu düzenleme neticesinde en düşük emekli maaşı 10 bin TL’de kalmaya devam etti. Bu noktada pek çok emekli açlık sınırının altında kalan emekli aylıklarına tepki gösterdi.

EMEKLİ MAAŞLARINA DÜZENLEME OLUR MU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “10 bin lira emekli maaşı elbette yeterli değil” diyerek zam için 'yeterli bütçe olmadığını' açıklamıştı. Son günlerde tepkilerin yüksek olması sebebiyle bir düzenlemenin yapılmasının beklendiği de kulislerde dolaşıyordu.

Kulis bilgilerine son noktayı AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu koydu. Emekli maaşlarına yönelik yeni bir düzenlemenin olup olmadığına ilişkin açıklama gerçekleştirdi.

AKBAŞOĞLU: 31 MART’A KADAR TOPLANTI GÜNDEMDE YOK

Akbaşoğlu, 31 Mart'a kadar olağanüstü toplantının gündemlerinde olmadığının altını çizerek, 2024 yılı emekliler yılı olarak ilan edildiğini söyledi. Akbaşoğlu, alım gücünü artırmaya milyonlarca çalışan ile birlikte götüreceğini belirtti. Akbaşoğlu, meclisin muhtemelen nisan ortalarında tekrar görevini ifa edeceğini ve o tarihten itibaren de bu hususları gündeme geleceğini söyledi. Akbaşoğlu, “Haziran sonu temmuz başı itibarıyla emekliler başta olmak üzere tüm çalışanlarla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü artıcı değerlendirmelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız. buna dair düzenlemelerimizi inşallah gerçekleştireceğiz” dedi.

Kaynak: Kamu Son Haber