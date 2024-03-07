Starbucks "Üzücü ve zor" diyerek duyurdu: Boykot sonrası küçülme!

Starbucks'ın Orta Doğu'daki işletme haklarına sahip Kuveyt merkezli Alshaya Group tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları nedeniyle boykotların hedefi haline gelen kahve zincirinin bölgedeki mağazalarında işten çıkarmaya gitme kararı aldığı duyuruldu.

Şirketten konuya ilişkin yapılan açıklamada " Son 6 ayda sürekli olarak zorlaşan ticaret koşullarının bir sonucu olarak, Starbucks Orta Doğu ve Kuzey Afrika mağazalarımızdaki çalışan sayısını azaltmak için üzücü ve çok zor bir karar aldık." Denildi.

Grubun bölgede 25 yıldan uzun süredir Starbucks'ın lisanslı ortağı olduğu belirtilerek, işten çıkarılan çalışanlara ve ailelerine gereken desteğin sağlanacağının altı çizildi.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkerlerin çok sayıda şubesi bulunan Starbucks, 19 bini aşkın kişiye iş imkanı sağlıyor.

BOYKOTLAR ETKİLİ OLDU

Starbucks, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları destekleyen açıklamalar yaparak ve yardımlar göndererek tepki çekmiş ve dünya çapında boykot edilmeye ve protestolara maruz kalmıştı.

Orta Doğu'daki çatışmalar boykotların hedefindeki şirketlerin bilançolarına yansımaya başlarken, Starbucks'ın geliri geçen yılın son 3 ayında artmasına rağmen piyasa beklentilerinin altında kalmıştı.

Kaynak: Kamu Son Haber