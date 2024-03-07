Uzman isim yatırımcılara "Hayır" diye haykırdı: Herkes panik oldu!

Finansal analist İslam Memiş, son yazısına 'Panik yapma, bekle! Çarşı pazar karıştı' başlıklığını atarak bitcoin, borsa, altın ve dolar ekseninde beklentilerini paylaştı.

İslam Memiş, "Bana sorsalar 'Bitcoin veya altın alır mısın?' Hayır derim.

Her ikisinde kâr satışlarını beklerim." dedi. İslam Memiş, “Korkuyorum bir şeye girmek istiyorum?” diyen yatırımcılar içinse “O zaman borsa ucuz” derim" sözleri ile öneri verdi.

Emtia ve Bitcoin’de yaşanan yükselişin yatırımcısını hem sevindirdiğini hem de heyecanlandırdığını belirten Memiş heyecana gerek olmadığını her şeyin beklendiğini gibi gittiğini söyledi.

Bitcoin ve emtiaların 2 yıldır baskı altında olduğunu hatırlatan İslam Memiş, "Yani, gerçek değerinin altında seyrediyordu. Bu haftaki agresif yükselişlere dikkat!" diyerek sert yükselişleri sağlıklı bulmadığını söyledi.

Sağlıklı ve kalıcı yükselişler için direnç sevilerinin zamanla kırılması gerektiğini söyleyen Memiş "Orta ve uzun vadede gidecek yolları var ama şimdi dinlenme zamanı." diye yazdı.

Bitcoin’in 50 bin dolardan 69 bin 322 dolar, ons altının 2.038 dolardan 2.141 dolara yükselmesini sağlıklısız bulduğunu vurgulayan Memiş "Kâr satışları her an olabilir." dedi.

BİTCOİN VE ALTIN İÇİN 'HAYIR' DEDİ

“Bitcoin veya altın alır mısın?” diye soranlara "Hayır" yanıtını veren İslam Memiş her ikisinde de kar satışlarının beklenmesini önerdi. Memiş “Korkuyorum bir şeye girmek istiyorum?” diyenlere yanıtı ise “O zaman borsa ucuz” derim. Bist100’de aşağıda 8 bin 750-8 bin 400 seviyeleri var." diyerek verdi.

Gram altının serbest piyasalarda dün 2 bin 327 liraya yükseldiğini söyleyen İslam Memiş

Cuma günü 2 bin 173 lira seviyesinden kapanış yapan gram altın 1 günde 154 lira değer kazandığını vurguladı. İslam Memiş gram altınla ilgili "Onda da beklediğim seviye aynı 3 bin lira seviyesi. Daha üstü var mı? Evet var, 3 bin 500 lira seviyesi. Ama kademe kademe görelim yükselişi. 2 bin 500-2 bin 700-3 bin- 3 bin 500 gibi." dedi.

Piyasa beklendiği gibi yolunda devam ederken, sert yükselişlerin ekonomi yönetimini rahatsız edebileceğini de söyleyen İslam Memiş okuyucularına "Sert açıklamalara ve yeni kurallara hazır olun!" dedi.

Kaynak: Kamu Son Haber