Türk Telekom personel alımına başladı: Tek şart...

Türk Telekom, iş arayanlara müjdeyi verdi. KPSS şartı olmadan büro memuru, işçi, mühendis, tekniker, uzman, analist ve pazarlamacı gibi çeşitli pozisyonlar için personel alımı yapacağını duyurdu.

Türk Telekom, bu sayede sektördeki yetenekli ve nitelikli adaylara ulaşmayı ve iş gücünü zenginleştirmeyi amaçlıyor. Adaylar, Türk Telekom'un kariyer sayfası veya İŞKUR üzerinden başvurularını yaparak, telekomünikasyon alanında öncü bir şirkette çalışma veya kariyerlerini geliştirme imkanı elde edebilirler. Başvuru süreci ve gereksinimler hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler, Türk Telekom'un resmi internet sitesini veya sosyal medya hesaplarını takip edebilirler.

Türk Telekom'un personel alımı duyurusu, işsizlik sorunu yaşayan bireyler için istihdam kapısı oldu. Türk Telekom'un personel alımına başvuracak adaylarda aradığı genel şartlar ise şöyle: Telekomünikasyon alanına ilgi duyan, iş birimlerinin ihtiyaçlarını kavrayabilen, analitik düşünebilen, iletişimi güçlü ve takım çalışmasına yatkın adaylar. Ayrıca çözüm odaklı, müşteri memnuniyetine önem veren, değişime hızlı adapte olabilen ve iç/dış paydaşlarla etkin iletişim kurabilen adaylar da tercih sebebi.

İŞKUR üzerinde yayınlanan 68 personel alımı ilanında pazarlamacı, diğer teknisyenler ve teknikerler, elektrik-elektronik mühendisi, büro memurları gibi pozisyonlar bulunuyor. Başvurular esube.iskur.gov.tr adresinden yapılıyor.

Kaynak: Kamu Son Haber