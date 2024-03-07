Google güvenlikte çığır açtı: Kullanıcılara yeni özelliğini duyurdu!

Google, Arama hizmetinde yeni bir algoritma devreye soktuğunu duyurdu. Bu algoritma, kullanıcıların aradıkları bilgiye daha kolay ulaşmalarını sağlamak için kalitesiz ve yapay zekâ tarafından üretilmiş içerikleri filtreleyecek. İşte Google Arama'nın yeni algoritmasının detayları...

Google, internet kullanıcılarının arama deneyimini iyileştirmek için sürekli olarak algoritmasını güncelliyor. Bu kapsamda şirket, son olarak Arama hizmetinde bazı değişiklikler yaptığını açıkladı. Bu değişiklikler, özellikle de kalitesiz ve yapay zekâ tarafından üretilmiş içeriklere yönelik olacak.

Google, blog gönderisinde yaptığı açıklamada, yeni algoritmanın spam içerikleri daha iyi tespit edebileceğini ve bunları arama sonuçlarının alt sıralarına göndereceğini belirtti. Ayrıca yapay zekâ tarafından üretilen içeriklerin de filtrelenmesi için yeni yöntemler geliştirdiğini ifade etti.

Google'a göre bu sayede kullanıcılar, gerçekten ihtiyaç duydukları ve üzerine emek harcanmış içeriklere daha kolay ulaşabilecek. Google, yeni algoritmanın yapay zekâ tarafından üretilen içeriklerin arama sonuçlarının ilk sıralarında görünmesini yüzde 40 azaltacağını söyledi. Ayrıca şirket, süresi dolmuş alan adlarını yeniden aktifleştirerek veya üçüncü taraf kalitesiz içerikleri yayınlayarak ön plana çıkmaya çalışan siteleri de engelleyeceğini duyurdu. Google, bu tür sitelerin kullanıcı faydası sağlamadığını ve arama deneyimini bozduğunu vurguladı.

Kaynak: Kamu Son Haber