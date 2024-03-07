Özçelik projelerini açıkladı

Etkinliğe davet edilen STK temsilcisi ve partililer, Özçelik’in projelerini görmek ve ekibini yakından tanımak için salonda hazır oldu. Özçelik’in konuşmasından önce ekrana gelen projelerin anlatıldığı videoda Tramvay Hattı, Şehir Meydanı, Arkeo Park, Oba Kent Park, İskele Caddesi, Balıkçı Barınağı Bölgesi Düzenlemeleri, Kültür Merkezi, Kent Müzesi, Tophane Mahallesi, Işık Günleri, Yeşil Koridorlar ve Meydan Düzenlemeleri dikkat çekti. Kent Entegrasyonu, Kent vizyonu ve daha mavi daha yeşil Alanya kavramları projelerde önemli yer tuttu.



CHP’nin ‘Birleş Alanya’ sloganı ile açıkladığı projelerinden önce 14 madde ile birleşmenin neden önemli olduğu anlatıldı. Proje sunumunda “Birleş Alanya” çağrısıyla yola çıkıyoruz, çünkü biliyoruz ki; bir araya geldiğimizde Alanya için hayallerimizi gerçekleştirmek daha kolay olacak vurgusu yapıldı. Hoşgörülü ve saygılı bir belediye, hakça paylaşan bir belediye, hesap veren ve katılımcı yönetilen bir belediye, sosyal belediyecilik, kültür ve sanatı geliştiren bir belediye, turizmi güçlendiren bir belediye, üreten ve istihdam yaratan bir belediye, yenilikçi akıllı bir Alanya, ulaşım ve altyapı sorunları çözülmüş bir Alanya, nefes alan bir Alanya, doğa dostu mutlu canlıların kenti olan Alanya, kırsal ve tarımla birlikte gelişen bir Alanya, mutlu ve gülümseyen bir Alanya CHP’nin vaatleri arasında yer aldı.



Projelerin sunumunda önceliği planlamaya veren Özçelik, Alanya bölge envanteri, Alanya bölge master planı, Alanya kıyı master planı, bölge ulaşım master planı ve kentsel dönüşüm master planlarını açıkladı.



Alanya merkez çarşı ve kent meydanı düzenlemesi, Atatürk Bulvarı modernizasyonu, hafif raylı sistem ulaşım projesi, kent merkezinde kalan arıtmaların şehir dışına taşınması ile boşalan alanlara sosyal donatı alanları yapılması da vaatler arasında.

Özçelik’in projeleri arasından Oba Kentpark ve Damlataş DEMAŞ Alanı’nın Atatürk Kültür Merkezi yapılması, Kent Müzesi, sanat merkezleri, Kkpalı pazar yerleri, çağdaş caddeler ve sektörler için ihtisas sanayi sitelerinin kurulması da yer aldı.

Alanya ışık günleri, Tophane Mahallesi'nin canlandırılması, arkeoparklar, safari ve doğa turizminin geliştirilmesi, festival ve şenlik takviminin çıkartılması, turizm çalışanları için meslek edinme kurslarının açılması ve Turizm Koordinasyon ve Tanıtım Merkezi’nin kurulması turizm sektörüne yönelik vaatlerden oldu.



Balıkçı barınağının iyileştirilmesi, küçük sanayi sitelerinin iyileştirilmesi, Alanya inovasyon merkezi, halk kart, çırak barınma yurtları, sosyal projeler, kadın dayanışma ve sığınma merkezi, kadın ve aile danışma merkezleri, yaşlı bakım rehabilitasyon merkezi, halk çamaşırhaneleri, halk kafeler, evde bakım, kamu çalışanlarına sosyal tesis, halk ekmek fırınları ve mobil halk ikmek istasyonları, halk plajları, engelsizkent, teknopark, uyumayan kütüphane, amatör kulüpler ve başarılı sporculara destek, geleceğe çevrimiçi adım, taksi duraklarının modernizasyonu, otoparka kalıcı çözüm, toplu araçlara depolama alanı, kalkınma ve kırsal projeler, kırsal mobil sağlık istasyonu, canlı hayvan ve gübre pazarı, Alanya yöresel ürünler dijital pazarı, akıllı kent Alanya projesi, kapalı pazarlar, yeşil alan düzenlemeleri, Dim Çayı çevresi ekopark projesi, sulama kanalları, yeşil koridorlar, tematik parklar, yenilenebilir enerji kooperatifleri de yeni nesil yaşama uyum projelerinden oldu.



Kolay ulaşılabilir, çalışanları mutlu ve akıllı belediye sözü de veren Özçelik, tarımsal destek ofisleri, tarımsal sulama destekleri, üreticilerin örgütlenmesine destek, kırsal kalkınmada mahallelere destek ve örnek uygulamalar, sokak hayvanlarının korunması ile sürdürülebilir doğa konusunda da sözler verdi. (CHP Alanya BÜLTEN)

Kaynak: CHP Alanya