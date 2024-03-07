Mahallerde Şahin rüzgarı

SEÇİM çalışmalarına tam gaz devam eden İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin, dün Tosmur ve Payallar mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerle ilgili açıklama yapan Şahin, Mahalle buluşmalarımız kapsamında Tosmur’da mahalle sakinlerimizle bir araya geldik. Misafirperverlikleri ve destekleri için başta mahalle muhtarımız Zafer Gürel olmak üzere tüm mahalle sakinlerimize sonsuz teşekkür ederim. “Her Şey Alanya’mız İçin” söylemi ile çıktığımız bu kutsal hizmet yolunda asla kimseyi mahçup etmeyeceğiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın inşallah.



'PAYALLAR'A GEÇMİŞ OLSUN'



Payallar mahallemizde meydana gelen hortum nedeniyle 3 vatandaşımız yaralanmış, 250 dönüm tarım arazisinde de hasar oluşmuştur. Yaşanan olayda can kaybının olmaması tek tesellimiz. Her zaman olduğu gibi üreticilerimizin ve vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Allah daha kötüsünden korusun inşallah. ifadelerini kullandı. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi