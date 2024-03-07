Kariyer Fuarı bugün başlıyor

Bu kapsamda; ALKÜ, Alanya Üniversitesi ve Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) iş birliğinde 7’ncisi düzenlenen ve turizmden inşaata, eğitimden teknolojiye birçok sektörü bir araya getiren “ALKÜ Kariyer Zirvesi VII. İstihdam Fuarı” bugün kapılarını aralayacak. 7-8 Mart tarihlerinde ALKÜ Yaşam Merkezi’nde gerçekleşecek olan fuar, 70'ten fazla firma ile katılımcılara kariyer olanakları sunacak. Açılışı saat 09.00'da gerçekleşecek olan fuarda etkinlik boyunca çeşitli workshoplar, ikramlar ve sektörel standlar ziyaretçilere farklı deneyim imkânı sağlayacak. İş dünyasının temsilcileri ile öğrencilerin buluştuğu fuarda; turizm, inşaat, eğitim, teknoloji gibi alanlarda faaliyet gösteren sektörlerin açılan standları ve yapılan workshopları ile öğrenciler; istihdam ve staj imkanları için firmalarla bire bir görüşme fırsatı bulacak. Fuarın ikinci gününde, saat 11.00’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel “Turizmde Kadın Olmak” konulu panelde, kadınların turizmdeki rolü vurgulanarak bu alandaki başarıları ve katkıları üzerinde durulacak.
Kariyer Zirvesi İstihdam Fuarı, gençlerin kariyer planlamalarına katkı sağlamanın yanı sıra onlara iş dünyası ile güçlü bir iletişim kurma fırsatı sunacak. ALKÜ Yaşam Merkezi'nde gerçekleşecek bu önemli etkinliğe iş dünyası ve tüm Alanya halkı davet edildi. (ALKÜ BÜLTEN)
Kaynak: ALKÜ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.