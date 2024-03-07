Bakan Ersoy Almanya hedefini açıkladı

Türkiye’nin geçen yıl 6,3 milyon Alman ziyaretçi ağırladığını kaydeden Ersoy 2024 yılına ilişkin beklentilerle ilgili “İlk veriler de çok çok iyi. Erken rezervasyonlarda yüzde 20'nin üzerinde artış gözlemleniyor. Bazı operatörlerde bu oranın çok fazla olduğunu gözlemliyoruz. 2024'te Almanya bazında 7 milyon sayısını geçmeyi umuyoruz.” diye konuştu.



Türkiye’nin 2024 hedefleri konusunda çok daha iddialı olduğunu kaydeden Ersoy "Bu sene inşallah 60 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolar gelir hedefimiz var. İnşallah bu hedefi aşacağız. 2028'e kadar turizm gelirini 100 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz” dedi. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi