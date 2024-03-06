Korkunç kaza! Bariyerlere çarparak yan yola geçti; sürücü feci şekilde can verdi

Efe Gülmez idaresindeki otomobil, D-100 Karayolu'nda seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Bariyerleri parçalayarak yan yola giren otomobil sürücüsü Efe Gülmez, çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldı ve sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı Efe Gülmez, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA