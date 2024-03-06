06 Mar 2024 - 23:46- Magazin G:

Ünlü oyuncu isyan etti

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Kan Çiçekleri dizisinin başrol oyuncusu Yağmur Yüksel, kendisine yapılan hakaret içerikli yorumlara daha fazla dayanamayarak yasal yollara başvurdu.

Ünlü oyuncu isyan etti mask
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Kanal 7'de hafta için her gün yayımlanan dizisi Kan Çiçekleri dizisinin başrol oyuncusu Yağmur Yüksel, hakaret içerikli yorumlar nedeniyle avukatı aracılığıyla yasal yollara başvurduğunu duyurdu.

Hakaret içerikli yorumlara erişim engeli getirdiğini söyleyen Yağmur Yüksel, avukatı aracılığıyla bir açıklama yaparak şunları söyledi:

"Basın ve Kamuoyuna, Müvekkilim Yağmur Yüksel'e yönelik olarak sosyal medya üzerinden son derece yakışıksız ve hakaret niteliğindeki paylaşımlara ilişkin yaptığımız başvuru neticesinde ilgili sosyal medya içeriklerinin çıkarılmasına ve bu içeriklere erişimin engellenmesine karar verilmiştir. Hakaret niteliğindeki bu paylaşımları yapanların cezasız kalmaması ve iyiliğin kazanması adına savcılık sürecimizin devam ettiğini; bundan sonraki süreçte de bu şekildeki paylaşım ve kişiler hakkında hukuk mücadelemizin devam edeceğini bilgilerinize sunarım."

Ünlü oyuncu isyan etti

Kaynak: Haber Merkezi

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06 Mar 2024 - 23:46 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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