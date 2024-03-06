Feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı

Sarıyer’den Tarabya yönüne ilerleyen otomobil sürücüsü Turgay Demir, yön tabelasını karıştırarak ters yöne girdi. Yaptığı hatayı kısa sürede fark eden Demir, kendi istikametine dönmek için geri manevra yaptı. Bu sırada Tarabya yönünden Sarıyer yönüne ilerleyen hafif ticari araç, otomobile önden çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 5 kişi ile hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
7 KİŞİ YARALANDI
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.