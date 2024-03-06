06 Mar 2024 - 23:05- Asayiş G:

Feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı

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İstanbul Sarıyer'de ters yola giren otomobille hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı mask
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Sarıyer’den Tarabya yönüne ilerleyen otomobil sürücüsü Turgay Demir, yön tabelasını karıştırarak ters yöne girdi. Yaptığı hatayı kısa sürede fark eden Demir, kendi istikametine dönmek için geri manevra yaptı. Bu sırada Tarabya yönünden Sarıyer yönüne ilerleyen hafif ticari araç, otomobile önden çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 5 kişi ile hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

7 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA
# sağlık, Gelen, Otomobil

06 Mar 2024 - 23:05 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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