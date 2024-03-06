06 Mar 2024 - 22:56- Magazin G:

Hamile paylaşımlarıyla tanınan fenomen ağlayarak askere gideceğini açıkladı

ABONE OL Google News Sayfamız

Hamileli olduğunu söylediği videolarla ünlenen TikTok fenomeni Mükremin Gezgin, askere çağrıldığını açıklamıştı. Çürük raporu alamadığını geçtiğimiz günlerde söyleyen fenomen Gezgin, 19 Mart'ta askere gideceğini söyleyip ağladı.

Hamile paylaşımlarıyla tanınan fenomen ağlayarak askere gideceğini açıkladı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Bir dönem TikTok hesabında hamile olduğunu ileri sürdüğü videolarla tanınan fenomen Mükremin Gezgin, asker kaçağı çıktığını açıklamıştı. Askere gitmek istemediğini defalarca dile getiren Mükremin Gezgin çürük raporu alarak askerden muaf olmak istediğini söylemişti.

'KADINIM ŞARKIM 17'SİNDE ÇIKIYOR'

Sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan fenomen Gezgin, askerlik şubesine verdiği belgelerle çürük raporu alamadığını ve askere gideceğini söylemişti. 19 Mart'ta Ankara'da Haymana Askeri Birliği'ne teslim olacağını açıklayarak ağladı. Gezgin, "Ayın 17'sinde 'Kadınım, kadınım' diye şarkım çıkıyor. Ben ayın 19'unda nasıl askere gideceğim" dedi.

Hamile paylaşımlarıyla tanınan fenomen ağlayarak askere gideceğini açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
# Mart, Bir, açıklama, Sosyal

06 Mar 2024 - 22:56 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Seksenler'in oyuncusu Efe Deprem hayatını kaybetti mask
Seksenler'in oyuncusu Efe Deprem hayatını kaybetti
Kızıl Goncalar'a Yasak Elma'dan sürpriz transfer! mask
Kızıl Goncalar'a Yasak Elma'dan sürpriz transfer!
Canlı yayında kalçalarını elledi mask
Canlı yayında kalçalarını elledi
Usta şarkıcı eski kocasını dövüp boşandığını itiraf etti mask
Usta şarkıcı eski kocasını dövüp boşandığını itiraf etti
Ebrar Karakurt eğlence mekanında olay çıkardı mask
Ebrar Karakurt eğlence mekanında olay çıkardı
İbrahim Tatlıses o otobüs firmasını yeniden açıyor mask
İbrahim Tatlıses o otobüs firmasını yeniden açıyor
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber