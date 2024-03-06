Hamile paylaşımlarıyla tanınan fenomen ağlayarak askere gideceğini açıkladı

Bir dönem TikTok hesabında hamile olduğunu ileri sürdüğü videolarla tanınan fenomen Mükremin Gezgin, asker kaçağı çıktığını açıklamıştı. Askere gitmek istemediğini defalarca dile getiren Mükremin Gezgin çürük raporu alarak askerden muaf olmak istediğini söylemişti.
'KADINIM ŞARKIM 17'SİNDE ÇIKIYOR'
Sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan fenomen Gezgin, askerlik şubesine verdiği belgelerle çürük raporu alamadığını ve askere gideceğini söylemişti. 19 Mart'ta Ankara'da Haymana Askeri Birliği'ne teslim olacağını açıklayarak ağladı. Gezgin, "Ayın 17'sinde 'Kadınım, kadınım' diye şarkım çıkıyor. Ben ayın 19'unda nasıl askere gideceğim" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.