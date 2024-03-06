- Asayiş

Yolcunun ayağındaki alçının içinden çıkanlar şoke etti

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Muş'ta durdurulan otobüste ayağındaki alçının içine eroin saklayan yolcu tutuklandı.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerce 4 Mart'ta durdurulan otobüste yapılan aramada, bir yolcunun ayağındaki alçının içine gizlenmiş 293,84 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına altına alınan yolcu, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
# Mart, Bir

06 Mar 2024 - 22:20 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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