Parkta pompalı silahlı kavga: 1 ölü

Kayseri'de Şaban Sarıbalık (16), parkta tartıştığı S.A. (18) tarafından pompalı tüfekle öldürüldü.
Olay, saat 18.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerindeki parkta meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle Şaban Sarıbalık ile S.A. konuşmak için parkta buluştu. İkili arasında tartışma kavgaya dönüşürken, S.A. yanında getirdiği pompalı tüfekle Sarıbalık'a ateş etti. Sarıbalık olay yerinde hayatını kaybetti. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi gönderildi. Sarıbalık'ın cenazesi Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürülürken, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.