06 Mar 2024 - 22:07- Gündem G:

Parkta pompalı silahlı kavga: 1 ölü

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Kayseri'de konuşmak için parkta buluşan iki kişi arasında kavga çıktı. Kavgada pompalı tüfekle vurulan kişi parkta hayatını kaybetti.

Parkta pompalı silahlı kavga: 1 ölü mask
Parkta pompalı silahlı kavga: 1 ölü
Parkta pompalı silahlı kavga: 1 ölü
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Kayseri'de Şaban Sarıbalık (16), parkta tartıştığı S.A. (18) tarafından pompalı tüfekle öldürüldü.

Olay, saat 18.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerindeki parkta meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle Şaban Sarıbalık ile S.A. konuşmak için parkta buluştu. İkili arasında tartışma kavgaya dönüşürken, S.A. yanında getirdiği pompalı tüfekle Sarıbalık'a ateş etti. Sarıbalık olay yerinde hayatını kaybetti. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi gönderildi. Sarıbalık'ın cenazesi Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürülürken, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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06 Mar 2024 - 22:07 - Gündem

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