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Uçuşu olanlar dikkat! 141 uçuş iptal edildi

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Almanya'nın en büyük havalimanı olan Frankfurt Havalimanı'nı işleten Fraport, güvenlik personelinin uyarı grevi nedeniyle yarın yolculara kapalı olacağını bildirdi.

Atatürk Havalimanı'nda bir ilk mask
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Frankfurt Havalimanı'nı işleten Fraport'dan yapılan açıklamada, Frankfurt Havalimanı'ndaki güvenlik personelinin yarın greve gideceği duyuruldu. Açıklamada grev tüm gün süreceği için uçuşlarda iptal ve aksaklıklar olabileceği belirtilerek vatandaşlara uyarıda bulunuldu. 

141 UÇUŞ İPTAL

Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di), işverenle ücret görüşmelerinin tıkanması üzerine Frankfurt ve Hamburg havalimanlarındaki güvenlik görevlilerini 7 Mart'ta tam gün greve gitmeye çağırmıştı. Grev nedeniyle Hamburg Havalimanı'nda da yarın planlanan 141 uçuş iptal edildi.

Kaynak: Haber Merkezi
# GÜN, Mart

06 Mar 2024 - 21:53 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

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