Aile içindeki kavgada yanlışlıkla yeğenini vurdu

Sevgi Şen, iki yıldır evli olduğu eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle evi terk edip yan apartmanda oturan annesinin evine gitti. Bunun üzerine Selim Şen, eşini almak için gittiği kayınvalidesinin evinde eşi ve eşinin dayısı Mehmet Ali G. ile tartıştı. Yaşanan tartışma sırasında Mehmet Ali G., pompalı tüfekle Selim Şen’i vurmak isterken yanlışlıkla yeğeni Sevgi Şen’i vurdu.
HASTANEYE KALDIRILDI
Vücuduna saçmalar isabet eden Sevgi Şen, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Mehmet Ali G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.