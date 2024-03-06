06 Mar 2024 - 21:29- Asayiş G:

Aile içindeki kavgada yanlışlıkla yeğenini vurdu

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Bolu'da eşiyle sorun yaşayan Sevgi Şen (35), evi terk edip yan apartmanda oturan annesinin evine gitti. Kayınvalidesinin evine gelen Selim Şen (35), eşi ve eşinin dayısı Mehmet Ali G. (55) ile tartıştı. Yaşanan gerginlik sırasında Mehmet Ali G., pompalı tüfekle Selim Şen’i vurmak isterken yanlışlıkla yeğeni Sevgi Şen'i vurdu.

Aile içindeki kavgada yanlışlıkla yeğenini vurdu mask
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Sevgi Şen, iki yıldır evli olduğu eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle evi terk edip yan apartmanda oturan annesinin evine gitti. Bunun üzerine Selim Şen, eşini almak için gittiği kayınvalidesinin evinde eşi ve eşinin dayısı Mehmet Ali G. ile tartıştı. Yaşanan tartışma sırasında Mehmet Ali G., pompalı tüfekle Selim Şen’i vurmak isterken yanlışlıkla yeğeni Sevgi Şen’i vurdu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Vücuduna saçmalar isabet eden Sevgi Şen, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Mehmet Ali G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Kaynak: DHA
# ilgili, sağlık, Polis, Soruşturma

06 Mar 2024 - 21:29 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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