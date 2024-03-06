İYİ Parti Alanya'dan 'Kanunlara ve etik değerlere' saygı çağrısı

Başkan Er, yayınladığı basın bildirisinde şu ifadeleri kullandı: " Son günlerde Alanya kamuoyunu meşgul eden yerel seçim süreci ile alakalı yaşanan bazı olumsuzluklar hakkında kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur.

Seçimler demokrasilerin olmazsa olmazı, vazgeçilmezidir. Siyasi partiler, adaylar ve seçmenler birbiriyle rekabet ederek seçimleri kazanmak için yarışırlar. Kazanan aday ise hizmet etme gayretinde olur. Bir demokrasi şöleni şeklinde geçmesi gereken seçim sürecinin bazı olumsuzluklarla geçtiğine şahit oluyoruz. Bütün adaylar eşit şartlarda bu yarışı sürdürmeli ancak yaptığımız tespitlere göre ve vatandaşlarımızın bize ilettiği video ve resimlere göre, kamu ve belediye gücü bir kısım adaylar tarafından gayri kanuni bir şekilde kullanılmaktadır.

Vatandaşına hizmet üretmesi gereken Belediyenin seçim çalışmalarında kamu kaynaklarını kendi çıkarı doğrultusunda kullanarak haksız rekabet ortamı yaratması kabul edilemez, etik olarak da uygun olmayan bir durumdur. Belediyenin yardım paketleri, ihtiyacı olan vatandaşlardan ziyade, kişi seçilerek yandaşlara dağıtılmaktadır. Ramazan ayının ruhuna uymayan bu anlayışı da kınadığımızı ifade etmek isterim.

Bir örnek daha vermek gerekir ise; seçim ofisimizin açılışından bir gün önce provakatif bir şekilde başka bir adayın afişleri seçim ofisi binamızın çatısından aşağıya asılmaya çalışıldı, bugün ise başkan adayımız Sayın Mehmet Şahin’in Mola meydanındaki ofisinin olduğu binaya başka bir adayın pankartının asıldığı görüldü.

Geçen hafta ve bu hafta Alanya’mızın farklı noktalarında adayımızın poster ve pankartları yırtılarak tahrip edilmiştir. Bütün bu yapılan haksızlıklar ve provakatif eylemler bizleri yıldıramayacak, daha büyük bir azim ve kararlılıkla zaferimize yürümeye devam edeceğiz.

Kalan bu 25 günlük kısa sürede İYİ Parti Teşkilatı ve adayımız Sayın Mehmet Şahin ile birlikte siyasi nezaketimizi bozmadan, ilkeli bir duruş sergilemeye devam edeceğiz.

Rekabet eden tüm adaylarımızı demokrasi şöleni olan bu seçimlerde, kanunlara ve etik değerlere saygılı olmaya davet ediyoruz." (İYİ Parti Alanya/BÜLTEN)