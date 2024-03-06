Dr. Biner de afet bölgesindeydi

ÜRETİCİLERLE bir araya gelen Dr. Biner, zorunlu sürecin üstesinden birlikte geleceklerini ifade etti. Mahalledeki üreticilerin yanında olduklarını belirten Biner, zararın telafisi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. (Zafer Partisi Alanya/BÜLTEN)
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.