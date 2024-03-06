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Dr. Biner de afet bölgesindeydi

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Zafer Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Dr. Tahsin Biner, Payallar Mahallesi’nde hortumdan zarar gören sera bölgesinde incelemelerde bulundu

06 Mar 2024 - 20:56 - Gündem

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