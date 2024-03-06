Dr. Biner de afet bölgesindeydi

ÜRETİCİLERLE bir araya gelen Dr. Biner, zorunlu sürecin üstesinden birlikte geleceklerini ifade etti. Mahalledeki üreticilerin yanında olduklarını belirten Biner, zararın telafisi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. (Zafer Partisi Alanya/BÜLTEN)

Kaynak: Haber Merkezi