Şahin mağdur üreticilerin yanındaydı: Yaraları saracağız

İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin'in halk buluşmaları, Alanya merkezden kırsala, en ücra köşeden eski beldelere kadar Alanya'nın her noktasında aralıksız olarak devam ediyor.

Gittiği her yerde coşkulu kalabalıklar tarafından sevgi gösterileri, yoğun ilgi ve destekle karşılanan Şahin, yoğun seçim programına rağmen ITB Berlin Turizm Fuarı'nda Alanya tanıtımı ve Alman turizmcilerle görüşmeler için meclis üyesi adaylarından Ali Kamburoğlu ve Raşit Sadullahoğlu ile birlikte gittiği Almanya'da Alanya turizmine ilişkin çok önemli temaslarda bulunmuştu.

Şahin, Berlin'de KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'la birlikte Global Turizm Forumu'nun ardından Küresel Kentsel Destinasyon Değişim Zirvesi'ne de katılmış, ITB Berlin Turizm Fuarı'ndaki Alanya standında ekibiyle birlikte tanıtım çalışmalarına destek vermişti.

Şahin, Berlin'de yaptığı açıklamada Alanya turizmini 12 aya yaymak için kararlı olduklarını vurgulamış ve "1 Nisan itibarıyla Alanya turizmine yepyeni bir vizyon kazandıracağız. Apart otelleri tekrar Alanya'ya kazandıracağız. Nitelikli turisti Alanya’mıza çekeceğiz. Turizmde marka değerimizi arttıracağız. Etkin ve yerinde tanıtım için yeni cazibe noktaları oluşturacağız. Alanyamızı turizmcilerimiz ve esnafımızla birlikte turizm haritasında zirveye taşımaya kararlıyız" demişti.



TOSMUR'DA BÜYÜK COŞKUYLA KARŞILANDI



Şahin, Almanya'dan döndü ve ayağının tozuyla halk buluşmalarını sürdürdü.

Şahin, bugün saat 10.00'da Tosmur Mahallesi'nde Kemal Bozkurt'un daveti ile kahvaltı programına katıldı ve Tosmur halkıyla buluştu.

Her yerde olduğu gibi Tosmur'da da coşkulu bir kalabalık tarafından sevgi gösterileri ile karşılanan Şahin, sevenleri ile tek tek selamlaştı. Şahin, her bölgede yaptığı gibi Tosmur'da da vatandaşların sorunlarını dinledi, taleplerini aldı. Şahin, Tosmur'da kendisine aktarılan yığınla sorun ve talep karşısında "1 Nisan itibarıyla bozuk düzene son vereceğiz. Alanyamızda her alanda sil baştan dönüşüm atağı başlatacağız. Sorunlarını hızla çözüp, taleplerini karşılayacağımız halkımız artık rahat bir nefes alacak. Artık vatandaşımız yerel yönetimin gücünü ve etkisini her alanda hissedecek" dedi.



DEPREMZEDELERİN DERTLERİNİ DİNLEDİ



Tosmur'da yaşayan depremzedeler de taleplerini Şahin'e aktardılar. Depremzedelerin işsizlikle ilgili sıkıntılarını dinleyen Şahin, "Önceliklerimizden biri de hemen Alanya İstihdam Ofislerini oluşturmak olacak. Buralarda işverenle iş arayan vatandaşlarımızı buluşturacağız. Ayrıca başta gençlerimize, kadınlarımıza ve siz depremzedeler gibi özel gruplarda yer alan insanlarımıza iş alanları açacağız" dedi.



Şahin, Tosmur'daki konuşmasını alkış sağanağı, sevgi gösterileri ve tezahüratları arasında tamamladı.



ŞAHİN'DEN TOSMUR'A TEŞEKKÜR



Şahin, Tosmur buluşmasına ilişkin sosyal medya mesajında "Mahalle buluşmalarımız kapsamında Tosmur’da mahalle sakinlerimizle bir araya geldik. Misafirperverlikleri ve destekleri için başta mahalle muhtarımız Zafer Gürel olmak üzere tüm mahalle sakinlerimize sonsuz teşekkür ederim.



'Her Şey Alanya’mız İçin' söylemi ile çıktığımız bu kutsal hizmet yolunda asla kimseyi mahcup etmeyeceğiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın inşAllah" dedi.



'YARALARI HEP BİRLİKTE SARACAĞIZ'



Şahin, daha sonra 3 kişinin yaralanmasına ve tarım arazilerinde ciddi hasara neden olan hortumun yaşandığı Payallar Mahallesi'ni ziyaret etti. Mağdur üreticilere "Geçmiş olsun" dileklerini ileten Şahin, üreticilere "Canımız sağ olsun. Hiç üzülmeyin. Yaraları hep birlikte saracağız" diyerek moral verdi.



Şahin, Payallar'daki hortum felaketine ilişkin sosyal medya mesajında "Payallar mahallemizde dün meydana gelen hortum nedeniyle 3 vatandaşımız yaralanmış, 250 dönüm tarım arazisinde de hasar oluşmuştur. Yaşanan olayda can kaybının olmaması tek tesellimiz. Her zaman olduğu gibi üreticilerimizin ve vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Allah daha kötüsünden korusun inşAllah" dedi.



ŞAHİN'DEN ALSİAD'A ZİYARET



Şahin, Alanya Sanayici ve İş İnsanları Derneği'ni de (ALSİAD) ziyaret etti. ALSİAD Başkanlığı görevini bırakarak ekibine dahil olan Alanya'nın sevilen iş insanı Ali Kamburoğlu'ndan ALSİAD Başkanlığı görevini devralan Emrah Cezirioğlu ve ALSİAD yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Şahin, iş dünyasının sorun ve taleplerini dinledi. Alanya iş dünyasına yönelik projelerini anlatan Şahin, iş insanlarından projelerine yoğun destek aldı.

Kaynak: Haber Merkezi