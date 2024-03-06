'Köpeklere ekmek verme' kavgası kanlı bitti

Bir işyerinin tel örgülü bahçesinde 'köpeklere ekmek verilmesi' nedeniyle komşu iki esnaf R.C.D. ve Erdinç Ç. arasında tartışma çıktı. Yaşanan gerginlik sırasında iş yerinden pompalı tüfeği alan R.C.D., rastgele ateş açtı. Bu sırada tesadüfen olay yerinde bulunan Mustafa Demir ile Erdinç Ç., saçmaların isabet etmesiyle yere yığıldı.
1 ÖLÜ; 1 YARALI
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mustafa Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Erdinç Ç. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Olaydan sonra kaçan şüpheli R.C.D., suç aleti tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.