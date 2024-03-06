- Asayiş

'Köpeklere ekmek verme' kavgası kanlı bitti

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde komşu iki esnaf arasında 'köpeklere ekmek verme' nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Esnaf R.C.D.'nin (25) pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu tesadüfen olay yerinden geçerken saçmaların isabet ettiği Mustafa Demir (41) hayatını kaybetti, tartışma yaşayan diğer esnaf Erdinç Ç (48) ise yaralandı.

'Köpeklere ekmek verme' kavgası kanlı bitti mask
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Bir işyerinin tel örgülü bahçesinde 'köpeklere ekmek verilmesi' nedeniyle komşu iki esnaf R.C.D. ve Erdinç Ç. arasında tartışma çıktı. Yaşanan gerginlik sırasında iş yerinden pompalı tüfeği alan R.C.D., rastgele ateş açtı. Bu sırada tesadüfen olay yerinde bulunan Mustafa Demir ile Erdinç Ç., saçmaların isabet etmesiyle yere yığıldı. 

1 ÖLÜ; 1 YARALI

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mustafa Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Erdinç Ç. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Olaydan sonra kaçan şüpheli R.C.D., suç aleti tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
# Bir, sağlık, sonra

06 Mar 2024 - 20:15 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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