06 Mar 2024 - 20:10- Magazin G:

İşte Kurtlar Vadisi Memati'nin yeni dizisi!

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Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun bomba bir diziyle ekranlara geri dönüyor.

İşte Kurtlar Vadisi Memati'nin yeni dizisi! mask
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Başrollerini Oktay Kaynarca, Özgü Namal, Necati Şaşmaz gibi isimlerin paylaştığı Kurtlar Vadisi dizisinde Memati karakterine ünlü oyuncu Gürkan Uygun hayat veriyordu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Uygun, Şehrazad dizisi ile ekranlara dönüyor.

ÜNLÜ OYUNCU BOMBA PROJEYLE EKRANA DÖNÜYOR

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Memati başta olmak üzere birçok unutulmaz karaktere hayat veren değerli oyuncu Gürkan Uygun’un yeni sezonda rol alacağı dizi projesi belli oldu.

Gürkan Uygun yeni sezonun en merak edilen projelerinin başında gelen iddialı dizi Şehrazad'la ekrana dönüş yapmaya hazırlanıyor. ATV’de seyirciyle buluşacak Şehrazad, 4 sezondur cumartesi akşamlarına damga vuran Kardeşlerim'in yapım şirketi NGM imzası taşıyor. Gürkan Uygun, Burak Deniz’in ardından NGM’yle el sıkışan ikinci star isim oldu.

Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak’ın oturacağı Şehrazad'ın hikâyesi ve senaryosu başarılı kalem Eda Tezcan imzası taşıyor. Gürkan Uygun dizide Şehrazad’ın babası Kürşat’a hayat verecek. Yörük kızı Canfeza ile komiser Celal’in Pamukkale’nin büyülü coğrafyasında başlayıp İstanbul’da Asaf bey konağına uzanan imkansız aşkının masalını ekrana taşıyacak dizinin başrol kadın yıldızının kim olacağı ise büyük bir merakla bekleniyor.

Kaynak: MYNET

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06 Mar 2024 - 20:10 - Magazin

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