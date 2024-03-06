06 Mar 2024 - 20:03- Magazin G:

Ömer'e yeni oyuncu geliyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Fenomen dizi Ömer'in kadrosuna Türkü Su Demirel katılıyor.

Ömer'e yeni oyuncu geliyor mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Başrollerini Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay'ın paylaştığı "Ömer" dizisi, pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

Gerek hikayesi gerek oyuncu kadrosuyla çok beğenilen "Ömer" dizisine yeni bir oyuncu dahil oluyor.

Son olarak avukat Nehir rolüyle Ayfer Dönmez'in dahil olduğu Ömer'in kadrosuna oyuncu Türkü Su Demirel katıldı. Demirel, dizide Hasan'ın kız kardeşi "Melek" karakterine hayat verecek.

HASAN'DAN REŞAT VE ÖMER'E ŞART

Ömer 46. bölümde; Reşat ile Ömer, Tahir'in hapse girmesini engellemek için Hasan'ı bulmuştu. Hasan ile konuşan Ömer ve Reşat, Tahir için tanıklık yaparsa cezasının azalacağını "Hiç mi Allah korkun yok?" sözleriyle anlatmıştı.

Kız kardeşini yalnız bırakamayacağını ifade eden Hasan, "Tek bir şartla kabul ederim. Kardeşimin ailesi siz olacaksınız. Hapse girdiğimi bilmeyecek. Eğer kendini yalnız hissederse 'Bana zorla yalan söylettiler' derim" dedi.

TÜRKÜ SU DEMİREL KİMDİR?

3 Ağustos 1998'de İzmir'de doğan Türkü Su Demirel, İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun olmuştur. Demirel, daha önce "Muhteşem İkili", "Maraşlı", "Son Nefesime Kadar", "Kader Oyunları" gibi yapımlarda rol almıştır.

Kaynak: NTV

# ömer, yeni oyuncu, dizi, İstanbul, Bir, ifade, kültür

06 Mar 2024 - 20:03 - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Seksenler'in oyuncusu Efe Deprem hayatını kaybetti mask
Seksenler'in oyuncusu Efe Deprem hayatını kaybetti
Kızıl Goncalar'a Yasak Elma'dan sürpriz transfer! mask
Kızıl Goncalar'a Yasak Elma'dan sürpriz transfer!
Canlı yayında kalçalarını elledi mask
Canlı yayında kalçalarını elledi
Usta şarkıcı eski kocasını dövüp boşandığını itiraf etti mask
Usta şarkıcı eski kocasını dövüp boşandığını itiraf etti
Ebrar Karakurt eğlence mekanında olay çıkardı mask
Ebrar Karakurt eğlence mekanında olay çıkardı
İbrahim Tatlıses o otobüs firmasını yeniden açıyor mask
İbrahim Tatlıses o otobüs firmasını yeniden açıyor
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber