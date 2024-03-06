06 Mar 2024 - 19:54- Magazin G:

Altına hiçbir şey giymeden galaya katıldı

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Alacakaranlık kitap serisinin filme uyarlanmasında oynadığı Bella karakteri ile dünya çapınca büyük bir şöhrete kavuşan Kristen Stewart, rol aldığı yeni filmin galasına iddialı bir kıyafetle katıldı.Stewart altına hiçbir şey giymedi.

Altına hiçbir şey giymeden galaya katıldı mask
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Kristen Stewart, başrolünde yer aldığı 'Love Lies Bleeding' filminin galasında boy gösterdi. 33 yaşındaki Stewart, 'Beverly Hills'teki galada tüm gözleri kıyafetiyle üstüne toplamayı başardı. 

FRİKİK VERMEYİ UMURSAMADI

Plajda mayoyla geziyormuş gibi yürüyen Kristen Stewart altına da şeffaf bir çorap giydi. Şeffaf çorabının içine bir şey giymediği görülen Stewart frikik vermeyi önemsemeden pozlar verdi. Hayranları tarafından tarzı çok beğenilse de eleştirilerden de kaçamadı. 

Altına hiçbir şey giymeden galaya katıldı

Kaynak: Haber Merkezi
# Yer, Bir

06 Mar 2024 - 19:54 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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