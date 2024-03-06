Altına hiçbir şey giymeden galaya katıldı

Kristen Stewart, başrolünde yer aldığı 'Love Lies Bleeding' filminin galasında boy gösterdi. 33 yaşındaki Stewart, 'Beverly Hills'teki galada tüm gözleri kıyafetiyle üstüne toplamayı başardı.

FRİKİK VERMEYİ UMURSAMADI

Plajda mayoyla geziyormuş gibi yürüyen Kristen Stewart altına da şeffaf bir çorap giydi. Şeffaf çorabının içine bir şey giymediği görülen Stewart frikik vermeyi önemsemeden pozlar verdi. Hayranları tarafından tarzı çok beğenilse de eleştirilerden de kaçamadı.

Kaynak: Haber Merkezi