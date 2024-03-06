Survivor Nagihan hakkında Acun Ilıcalı'dan flaş açıklama

Survivor All Star'a Nagihan Karadere'nin sakatlığı damga vurdu. En iddialı isimlerden olan Nagihan'ın talihsiz sakatlığı sonrası Acun Ilıcalı'dan korkutan açıklamalar gelmişti. Adada günlerdir olmayan Nagihan'a ne oldu, Survivor'dan diskalifiye mi edilecek?
Survivor All Star'da Nagihan Karadere sakatlık geçirmişti. Survivor Nagihan'ın sağlık durumu ve yarışmaya yeniden katılıp katılamayacağı merak konusu oldu. Son oyunlarda yer almayan Survivor Nagihan'ın son durumunu Acun Ilıcalı paylaştı.
NAGİHAN ADADAN AYRILDI MI?
Acun Ilıcalı Demet Akalın'ın sorusuna "Nagihan'ın durumu şöyle seneye kalmasından yanayım, yani ayrılması lazım aslında ama Nagihan da şimdi... Kalıcı hasar olmaz ama bu performansıyla da Survivor filan kazanamaz. Nagihan buna rağmen devam edeceğim diyerek gözü döndüyse o hakkını da elinden almak istemiyorum" yanıtını verdi.
Kaynak: MYNET
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.