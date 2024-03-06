06 Mar 2024 - 19:56- Magazin G:

Survivor Nagihan hakkında Acun Ilıcalı'dan flaş açıklama

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Survivor'ın ünlü yarışmacılarından Nagihan, geçtiğimiz günlerde diziden sakatlanmıştı. Acun Ilıcalı Nagihan'ın durumu ile ilgili açıklamada bulundu.

Survivor Nagihan hakkında Acun Ilıcalı'dan flaş açıklama mask
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Survivor All Star'a Nagihan Karadere'nin sakatlığı damga vurdu. En iddialı isimlerden olan Nagihan'ın talihsiz sakatlığı sonrası Acun Ilıcalı'dan korkutan açıklamalar gelmişti. Adada günlerdir olmayan Nagihan'a ne oldu, Survivor'dan diskalifiye mi edilecek?

Survivor All Star'da Nagihan Karadere sakatlık geçirmişti. Survivor Nagihan'ın sağlık durumu ve yarışmaya yeniden katılıp katılamayacağı merak konusu oldu. Son oyunlarda yer almayan Survivor Nagihan'ın son durumunu Acun Ilıcalı paylaştı.

NAGİHAN ADADAN AYRILDI MI?

Acun Ilıcalı Demet Akalın'ın sorusuna "Nagihan'ın durumu şöyle seneye kalmasından yanayım, yani ayrılması lazım aslında ama Nagihan da şimdi... Kalıcı hasar olmaz ama bu performansıyla da Survivor filan kazanamaz. Nagihan buna rağmen devam edeceğim diyerek gözü döndüyse o hakkını da elinden almak istemiyorum" yanıtını verdi.

Kaynak: MYNET

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06 Mar 2024 - 19:56 - Magazin

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