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CHP'li Özçelik Alanya'da mağdur üreticileri yalnız bırakmadı

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CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, Payallar'da aşırı yağış ve hortum nedeniyle zarar gören üreticileri yalnız bırakmadı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikte alana gelen Özçelik, mağdur üreticilerin ihtiyaçlarının kısa sürede karşılanacağının sözünü verdi.

CHP'li Özçelik Alanya'da mağdur üreticileri yalnız bırakmadı mask
CHP'li Özçelik Alanya'da mağdur üreticileri yalnız bırakmadı
CHP'li Özçelik Alanya'da mağdur üreticileri yalnız bırakmadı
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ALANYA'DA dün gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur ve hortum, Payallar Mahallesi’ndeki tarla ve seralara zarar verdi. Yaşanan felaket sonrasında üreticileri yalnız bırakmayan CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, Demirtaş Mahallesi'ndeki saha çalışmalarını erteleyerek, ekibiyle birlikte zarar gören alana gelerek incelemelerde bulundu. Mağdur üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, teselli eden Özçelik, felaket esnasında yaralanan vatandaşların sağlık durumları hakkında bilgi aldı ve acil şifalar diledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri de bölgede hasar tespiti yaptı.

Temaslarının ardından açıklama yapan Özçelik, zor günlerinde üreticilerin yanında olmak için derhal alana geldiklerini söyledi. Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, "Hortum ve şiddetli yağış dolayısıyla seralarda çökmeler, naylon yırtılmaları olmuş ve ürünler zarar görmüş. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gerekli çalışmaları yürütüyor. Ayrıca Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek ile de telefonda görüşerek, mağdur üreticilerimiz için birlikte neler yapabileceğimizi konuştuk. Sayın Başkan ile sürekli kontak halindeyiz. Zarar gören çiftçilerimizin her türlü ihtiyacı kısa sürede karşılanacak ve gerekli yardımlar yapılacak. Her zaman çiftçilerimizin yanında olacağız ve uygulamaya geçireceğimiz tarımsal projelerle destek vereceğiz" diye konuştu. (CHP Alanya BÜLTEN)

Kaynak: Haber Merkezi

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06 Mar 2024 - 19:42 - Siyaset

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