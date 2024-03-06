Antalya ve Alanya bölgesinin en büyük inşaatçısından olay paylaşım: Her şeyini satıp faize mi yatırıyor?

Antalya ve Alanya'nın tanınmış inşaatçısı KA İnşaat'ın sahibi Kemal Aksu sosyal medya hesabından gündem olacak paylaşımlara devam ediyor. Daha önce Türkiye pazarında 2.5 milyon Euro'ya kadar satılan Rolls Royce Phantom model arabasını paylaşarak adeta krize meydan okumuştu.

Bir paylaşımında ise kriz sebebiyle siftah yapamadığı için isyan ettiğini ve artık arsa ve mülk ne varsa satıp parasını faize yatıracağını söylemişti. Son paylaşımında ise Aksu para dolu bir odada poz vermesi akıllara bir önceki paylaşımını getirdi. Aksu bir oda dolusu para ile verdiği pozun altına, 'Arsa, daire, dükkan' anketi sorusu yazdı. Görenler Aksu'nun gerçekten de tüm parasını faize yatırmaya başladığını düşündüğünü söyledi.

Paylaşıma yüzlerce beğeni ve yorum da geldi.

Kaynak: Haber Merkezi