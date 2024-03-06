Emeklilere müjde! Sürpriz zam mı geliyor?

Emekliler seyyanen zam haberi beklerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklamalar gündeme oturdu. Işıkhan'ın açıklamalarını A Haber'de değerlendiren Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman ise emeklilere müjdeyi verdi.

SÜRPRİZ ZAM



2024 içinde enflasyonist ortam devam eder ve kontrol altına alınamazsa, işçilere temmuz ayında sürpriz bir zam gelebileceğini ifade etti. Duman, emeklilerin zaten olağan artışlarını aldıklarını ancak temmuz ayında zam olup olmayacağına dair beklentilerin olduğunu dile getirdi. Ancak, bu durumun enflasyonun seviyesine bağlı olduğunu ve emekli maaşlarının asgari ücretler gibi enflasyona doğrudan etki eden önemli artışlar olduğunu belirtti.

MAAŞLARA FARK OLARAK YANSIYACAK

Enflasyonun yüzde 21'e çıkması durumunda, devlet memurlarının toplu sözleşmeden kaynaklı olarak yüzde 5 daha fazla alırken, enflasyonun yüzde 15'in üzerinde olan kısmının SSK ve BAĞKUR emeklilerine fark olarak yansıyacağını açıkladı.







Kaynak: A HABER