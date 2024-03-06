- Ekonomi

Emeklilere müjde! Sürpriz zam mı geliyor?

ABONE OL Google News Sayfamız

2024 yılında emeklilere ek zam verllmeyeceği duyurulmuştu ancak müjdeli haber geldi. İşte ayrıntılar...

Emeklilere müjde! Sürpriz zam mı geliyor? mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Emekliler seyyanen zam haberi beklerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklamalar gündeme oturdu.  Işıkhan'ın açıklamalarını A Haber'de değerlendiren Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman ise emeklilere müjdeyi verdi.

SÜRPRİZ ZAM


2024 içinde enflasyonist ortam devam eder ve kontrol altına alınamazsa, işçilere temmuz ayında sürpriz bir zam gelebileceğini ifade etti. Duman, emeklilerin zaten olağan artışlarını aldıklarını ancak temmuz ayında zam olup olmayacağına dair beklentilerin olduğunu dile getirdi. Ancak, bu durumun enflasyonun seviyesine bağlı olduğunu ve emekli maaşlarının asgari ücretler gibi enflasyona doğrudan etki eden önemli artışlar olduğunu belirtti.

MAAŞLARA FARK OLARAK YANSIYACAK

Enflasyonun yüzde 21'e çıkması durumunda, devlet memurlarının toplu sözleşmeden kaynaklı olarak yüzde 5 daha fazla alırken, enflasyonun yüzde 15'in üzerinde olan kısmının SSK ve BAĞKUR emeklilerine fark olarak yansıyacağını açıkladı.



Kaynak: A HABER

# Bir, Sosyal, etti, devam, 2024, yüzde, Devlet, ifade

06 Mar 2024 - 19:09 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

YSK aday listesini duyurdu: İşte tek tek isimler listesi... mask
YSK aday listesini duyurdu: İşte tek tek isimler listesi...
Tüm vatandaşları ilgilendiriyor: Fatura düzenlemesi sil baştan! İşte detaylar... mask
Tüm vatandaşları ilgilendiriyor: Fatura düzenlemesi sil baştan! İşte detaylar...
2 ayda 423 milyon dolarlık ihracat mask
2 ayda 423 milyon dolarlık ihracat
Bitcoin bir kez daha rekora koşuyor mask
Bitcoin bir kez daha rekora koşuyor
AYM'den trafik sigortası kararı: O süre iptal edildi... Milyonları ilgilendiriyor mask
AYM'den trafik sigortası kararı: O süre iptal edildi... Milyonları ilgilendiriyor
Çalışanlarına 29 maaş birden ikramiye verdi: Avrupa ya da Amerika'da değil Türkiye'de mask
Çalışanlarına 29 maaş birden ikramiye verdi: Avrupa ya da Amerika'da değil Türkiye'de
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber