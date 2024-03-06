Emeklilere müjde! Sürpriz zam mı geliyor?

Emekliler seyyanen zam haberi beklerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklamalar gündeme oturdu. Işıkhan'ın açıklamalarını A Haber'de değerlendiren Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman ise emeklilere müjdeyi verdi.
SÜRPRİZ ZAM
2024 içinde enflasyonist ortam devam eder ve kontrol altına alınamazsa, işçilere temmuz ayında sürpriz bir zam gelebileceğini ifade etti. Duman, emeklilerin zaten olağan artışlarını aldıklarını ancak temmuz ayında zam olup olmayacağına dair beklentilerin olduğunu dile getirdi. Ancak, bu durumun enflasyonun seviyesine bağlı olduğunu ve emekli maaşlarının asgari ücretler gibi enflasyona doğrudan etki eden önemli artışlar olduğunu belirtti.
MAAŞLARA FARK OLARAK YANSIYACAK
Enflasyonun yüzde 21'e çıkması durumunda, devlet memurlarının toplu sözleşmeden kaynaklı olarak yüzde 5 daha fazla alırken, enflasyonun yüzde 15'in üzerinde olan kısmının SSK ve BAĞKUR emeklilerine fark olarak yansıyacağını açıkladı.
Kaynak: A HABER
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.