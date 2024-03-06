06 Mar 2024 - 19:05- Gündem G:

Alanya Belediyesi'nden vatandaşlara önemli destek

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Alanya Belediyesi, düğün ve cenaze gibi günlerde kullanılmak üzere mahalle muhtarlarına 1800 masa ve 8 bin sandalye verdi. Masa ve sandalyeleri muhtarlara teslim eden Başkan Yücel, “Vatandaşlarımızın hem acı gününde acısını paylaşmak, hem mutlu gününde mutluluğuna ortak olmak için, hem de örf ve adetlerimizi yaşatmak için bu hizmeti sizlerle buluşturduk.” dedi.

Alanya Belediyesi'nden vatandaşlara önemli destek mask
Alanya Belediyesi'nden vatandaşlara önemli destek
Alanya Belediyesi'nden vatandaşlara önemli destek
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Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında 2015 yılında tüm mahallelere masa ve sandalye vermişti. Vatandaşların düğün, cenaze, asker eğlencesi ve sünnet gibi günlerde ücretsiz olarak kullanması için verilen masa ve sandalyelere bugün yenileri eklendi. Mahalle muhtarları, 1800 masa ve 8 bin sandalyeyi teslim alarak vatandaşların kullanması için mahallelerine götürdüler.

BAŞKAN YÜCEL: HİZMETİ VATANDAŞIMIZIN AYAĞINA GÖTÜRDÜK


Masa sandalye dağıtım törenine Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şerani Tavlı ve 102 mahallenin muhtarları katıldı. Törende bir konuşma yapan Başkan Yücel, “Alanya Belediyesi olarak, şimdiye kadar her zaman muhtarlarımızın ve halkımızın yanında olduk. Onların dertlerini kendi derdimiz bildik ve sorunlarını çözmek için çalıştık. Göreve geldiğimizden bu güne kadar iyi bir yapılanma, güçlü bir araç filosu ve kalifiye personelimizle Alanya merkezdeki, kırsal mahallelerimizdeki ve yaylalarımızdaki tüm insanlarımızın hizmetine koştuk. Alanya’nın en ücra köşesinde yaşayan Ayşe teyzemizin de Mehmet amcamızın da ayağına hizmeti götürdük.” dedi.

BAŞKAN YÜCEL: SAYIYIYI DAHA DA ARTTIRIYORUZ

''2015 yılında başlattığımız bu projemizi daha da arttırarak bugün mahallerimizde kullanmak üzere 8 bin sandalye ve 1800 masayı kıymetli muhtarlarımız aracılığıyla vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz.” diyen Başkan Yücel, “2015 yılında mahallelerimize masa ve sandalye dağıtımını gerçekleştirmiştik. Bugün muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın talebiyle; üstüne koyarak ve sayıyı daha da arttırarak vatandaşımızın hem acı gününde acısını paylaşmak, hem mutlu gününde mutluluğuna ortak olmak için, hem de örf ve adetlerimizi yaşatmak için bu hizmeti sizlerle buluşturduk.“ diye konuştu.

MUHTARLARDAN BAŞKAN YÜCEL’E TEŞEKKÜR

Başkan Yücel konuşmasını, “Bu nedenle sosyal belediyecilik hizmetlerine çok büyük önem vererek her daim vatandaşımızın yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Değerli muhtarlarım, hepinize bizlere desteğiniz, işbirliğiniz ve vatandaşlarımıza hizmetlerin ulaştırılması noktasında emekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Hizmetimizin Alanya'mıza, bölgemize ve mahallelerimize hayırlı olmasını diliyorum.” diyerek tamamladı.

Muhtarlar Başkan Yücel’e bu anlamlı ve güzel hizmeti için teşekkür ederek, sandalyeleri teslim aldılar.(Alanya Belediyesi BÜLTEN)

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06 Mar 2024 - 19:05 - Gündem

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