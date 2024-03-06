Korkunç kaza! Öğrenci servisi devrildi: 10 yaralı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan öğrenci servisinin devrildiği kazada, 10 öğrenci yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Yeşilhisar ilçesi Akköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. M.K. yönetimindeki 38 F 2526 plakalı öğrenci servisi minibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrilip, yan durdu. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.