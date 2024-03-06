BBP Başkan Adayı Ceylan, projelerini açıkladı

Büyük Birlik Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı İlhan Ceylan, bugün basın mensuplarıyla kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi. Etkinliğe Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) Başkanı Ferit Kesen ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Ceylan projelerini tanıtım toplantısında tek tek açıkladı. Büyük Birlik Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı İlhan Ceylan projelerini şu şekilde sıraladı;

TARIM PROJELERİ

Tüm çiftçilerimize fidan ve fide desteği verilecek. Küçük üreticilerimizden ürün alım garantisi verilecek belediye tanzim satışlarda değerlendirilecek. Yayla tarımını güçlendirmek için Alanya yaylalarına kuracağımız büyük güneş enerji sistemleri tarlalarından elektrik üreteceğiz. Buradan elde edilen elektrik geliri ile çiftçimizin elektrik giderlerini kısmı olarak süspanse ederek en azından enerji girdilerini düşüreceğiz.Bağlantılı olarak dere veya çay olan bölgelerde sulama amaçlı göletler yapıp buradan arazilerin meyve bahçelerinin sulamalarının yapılması için gerekli altyapıyı oluşturup, bölge çiftçilerimize bu hizmeti tamamen ücretsiz sağlayacağız. Pazarlarda hep gördüğümüz kenarda köşede ürettiğini satmaya çalışan köylülerimizin tüm ürünlerini açacağımız belediye tanzim satış mağazalarımız satın alarak yaşlı teyze ve amcalarımızı gün boyu orda esir etmeyeceğiz. Üreticiden çıktığı fiyatın 10 belki 15 katı fiyatlarla marketlerde satılacağı ana kadar geçtiği süreçlerde ki aracı veya komisyoncu sayısını azaltacak önlemler alıp, yediğimiz meyve veya sebzelerin son kullanıcı fiyatlarını kontrol altında tutmaya çalışmak. Bu iş için şimdi yerelden başlayıp diğer şehir ve üreticilere de ilham olarak halkımızın artan hayat pahalılığından kısmen de olsa etkilenmesini düşürmeyi hedefliyoruz.

SOSYAL YARDIM PROJELERİ

Elektrik üretimi ve şarj parklardan elde edilecek gelirler tamamıyla ihtiyaç sahiplerine alışveriş çeki şeklinde verilecek. Bu alışverişi çekleri ile açacağımız belediye tanzim marketlerinden veya mahalle marketlerinden kullanmaları koşulu ile alışveriş çekleri verilecektir. Şehrimizde ikamet eden ancak başka şehirlerde üniversite kazanan çocuklarımız için sayıya bakılmaksızın başvuran herkese burs verilecektir. Ankara, İstanbul ve izmir gibi üç büyük şehirde zaman içerisinde şehrimiz öğrencilerinin barınacağı Alanya öğrenci evleri adında butik yurtlar satın alınıp işletmeye alınacaktır. İhtiyaç sahiplerine destek için vatandaşların ücretsiz ihtiyaçlarını karşılayan online gıda bankası kuracağız. Bu banka, market stok sistemi ve vatandaş bilgilendirme sistemi ile çalışıyor olacak. Vatandaşın bağış yaptığı, ihtiyaç duyan vatandaşa bilgi olarak iletilecek. Veren el ile alan el birbirini görmeden sosyal yardımlarımızı insan onuruna yakışır bir şekilde yapılacak. Dijital Sosyal yardım platformu oluşturacağız. Bu platformda hayvan sahiplenme, barınaklara yardım, eşya ve gıda bağışı gibi özelliklerle sosyal sorumluluk bilincini ve toplumsallığı arttıran değerleri geliştireceğiz.

TURİZM VE ÇEVRE

Otogar yanı atık su tesisinin kaldırılması veya modernizasyonu. Kokuyu gidermek için, atık yönetim sistemlerimizi güçlendirecek ve yenilenebilir enerji kullanımını artıracağız. Alanya’mızın sadece kötü kokudan arınması için değil, bölgenin yeniden hayata dönmesi için olmazsa olmaz projemiz; bu arıtma tesisinin modernizasyonu ve kapasitesinin arttırılması. Atık su yönetimi ve geri dönüşüm işlerinde kesinlikle yenilenebilir enerji sistemlerinden GES veya gazdan enerji üretimi faydalanılacak. Sürdürülebilir bir doğa için şehirde elektrikli araç kullanımını teşvik edeceğiz. Bu doğrultuda belediye olarak araç şarj istasyonu işletmesi lisansı alarak şehrin merkezi yerlerinde araç şarj parkları kurarak hem belediyeye gelir elde edeceğiz. Hem vatandaşlarımızın ucuz enerji kullanarak araçlarını şarj etmesini sağlayacağız hem de çevremizi egzoz gazından koruyacağız. Aynı zamanda kendi elektriğimizi de kendimiz üreterek bu şarj istasyonlarının enerjisizini de kendimiz sağlayacağız. Bu şekilde bir yandan halkımız uygun fiyatlı hizmet alırken bir yandan da belediyemize ekonomik girdisi olacaktır. Son dönemlerde ranta kurban edilen, yıkılıp yerine konut yapılan otellerimizi tekrar kazanmak için kentsel dönüşüm sahalarımıza mutlaka bir apart veya modern butik şehir otel projeleri ekleyeceğiz. Bütün yeni sitelere yağmur suyu toplama ve tekrar kullanılması için gerekli altyapı yapılmasını şart koşacağız. Aynı zamanda boyutuna göre şehir arıtma tesislerini rahatlatmak amacı ile büyük komplekslerde ön biyolojik arıtma tesislerini şart koşarak öncelikli olarak atık suyun bahçe sulamalarında kullanılmasını sağlamak fazlasını da kısmi arıtılmış olarak kanalizasyon şebekesine verilmesini sağlamak. Lca sertifikalı green building binaların yapımını teşvik etmek bu sertifika ile ruhsat alacak firmalara ruhsat vs harç kolaylığı sağlamak. Merkezi yerlerde bina altlarına otopark yapımını şart koşarak cadde ve sakalarımızı ferahlatmak. Yeni yapılacak binaların toplam kurulu gücünün %25 ine tekabül edecek şekilde güneş enerji sistemleri kurulmasını şart koşacağız. Bu şekilde hem şehir enerji hatları rahatlayarak sürdürülebilir bir enerji sağlanacak aynı zamanda enerji güneşten alınacağı için hane halkı bütçesine de katkıda bulunacaktır. Kentsel dönüşüm kapsamında plana alacağımız butik şehir otelleri ile şehir turizmini canlandırıp turisti eskiden olduğu gibi mahalle ve sokaklarımızla tekrar buluşturacağız. Otellerin yıkılıp konuta dönüştürülme işlerine kesinlikle izin vermeyeceğiz.

ULAŞIM PROJELERİ

Alanya’nın doğu ve batı sahilini bir birine bağlı yan raylı sistem ve bağlantılı ring hatları yapılacak. Yeni ruhsat verilecek binaların altına kesinlikle kapalı otopark yapımı şartı getirilecektir. Trafiği rahatlatmak amacı ile akıllı şehir projeleri başlığı altında sunduğumuz trafik ışığı otomasyon sistemi ile gereksiz fazla yanan trafik ışıkları ile yanması gerekli olan trafik ışık süresini optimize etmek.

İSTİHDAM YARATACAK, HAYATI UCAZLATACAK PROJELER

Destekleyeceğimiz çiftçimizden alım garantisi verdiğimiz ürünleri açacağımız belediye marketlerinde uygun fiyata satarak halkımızı ve kaliteli yöresel ürünlerle buluşturacağız. Bu satış marketlerinde yine şeffaf bir şekilde kendi insanımızı istihdam edeceğiz. İnsan kaynakları ve kariyer ofislerimizi kurarak işveren ve çalışanın buluşacağı ortak platformlar oluşturacağız. Bu platform üzerinden istihdam sağlayan firmalara yetkilerimiz oranınca vergi vs kolaylığı sağlayacağız. Bunun için oluşturacağımız İş arayanları ve işverenleri buluşturan kariyer merkezi, ücretsiz kullanım ile vatandaşlara destek olurken kurum içi veri bilgilendirmeleri ile yönlendirme sağlar. Eğitim ve İnovasyon Merkezleri kurarak bu şekilde akıllı şehir teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasını destekleyerek Alanya’yı yerel girişimciler ve teknoloji şirketleri için cazibe merkezi haline getireceğiz. Bu şekilde Dubai modeli diyebileceğimiz, üniversite bünyesinde veya başka bir bölgede oluşturacağımız uydu teknokentleri teknoloji ve yerel girişimci şirketler için cazibe haline getirerek şehrimizin istihdam ve üretim potansiyeline katkıda bulunup, Alanya’nın marka değerini teknoloji kulvarında da artıracağız.

EĞİTİM PROJELERİ

Teoriyi pratikle buluşturmadığımız sürece öğrenilen her şey boşlukta kalır. Bu nedenle MEB bakanlığımız, özel okullar ile yapacağımız protokollerle gerek okullarda laboratuar kurulumu gerekse belediye olarak açacağımız teknoparklarda, öğrencilerimizin deney yapma imkanı bulacağı laboratuarlar, yazılım ve robotik uygulamalarını çalıştıracak bilgisayar laboratuarları, öğretmen eşliğinde etüt merkezleri, açarak çocuklarımızın pratik zekalarını geliştirecek merkezler açacağız. Ülkemizin genelinde sorun olmaya başlayan ara eleman yetiştirilmesi için yine MEB ile koordineli eğitim merkezleri açarak, uluslararası geçerliliği olan sertifikalı personel yetiştirmek üzere iş makinesi operatörlük kursları, kaynak işleri , mekanik işler, inşaat iskele kurulum vs gibi eğitimler verilerek sertifikalı ara eleman yetiştirip hem gençlerimize istihdam sağlayıp hem de ara eleman sorunu yaşayan sektörleri personel sıkıntısından kurtaracağız.

KÜLTÜR VE SANAT PROJELERİ

Sanatı sokağa taşıyacağız. Herkesi kitapla buluşturacağız. Ödüllü roman, hikaye ve kısa film festivalleri yapacağız. Şehrimizin tanıtımına katkı sağlayacak tanınmış şair, oyuncu, film yıldızlarını getirip söyleşiler, konserler vs yapacağız.

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

Kentsel dönüşümleri bina veya parsel bazlı değil ada bazlı yapacağız. Bu şekilde bir onlarca eski binanın ortasında sivrilmiş bir yeni bina görüntüsü oluşturan ucube tabloların yerine ada veya adalar bazlı mastır projesini şehir meslek odaları ile istişare ederek oluşturacağımız mastır planlara göre yeniden modern mahalleler yaratacağımız projeler oluşturacağız. Bu projelerimizde gerekirse emsal değerlerini artırarak, dikey mimari ile şehirde yeşil alan miktarını artırıp daha nefes alan yaşanabilir bir çalışma yağacağız. Aynı zamanda şehrin olmazsa olmazı mahalle çarşı kültürünü yeniden getireceğiz, küçük esnafımıza tekrar kaybettiği özgüveni vereceğiz. Kesinlikle AVM kültüründen çıkacağız. Adalar bazlı yapacağımız projelerde kesinlikle kurumsal marketlerdense küçük esnafımız önceliğimiz olacaktır. Yeni imara açılacak bölgelerde kesinlikle yol, su , kanal, izlasyon ve elektrik işleri yapılmadan yapılaşma ruhsatı verilmeyecek. Tüm alt yapı işleri bitince yapılaşmaya açılacaktır. Müteahhit firmalar ruhsat aşamasında aylarca beklemeyecekler. Proje onayları veya kontrolleri biter bitmez ruhsat konusunda hızlıca işlemleri yapılacaktır.

GİRİŞİMCİ KADINLAR PROJELERİMİZ

El emeği ile üretilen girişimci kadınlarımızın ürünlerini satacakları kalıcı mekanlar üreteceğiz. Aynı zamanda Kadınların el emeği ürünlerinin online satışını mümkün kılan ve gelirlerinin artmasını sağlayan dijital platform kurarak kadınlarımızın hizmetine ücretsiz sunacağız

HAYVAN HAKLARI PROJELERİMİZ

Açık Veri Platformu: Şehir, kamuya açık veri platformları aracılığıyla verileri vatandaşlarla paylaşmaktadır. Bu durum da veriye dayalı karar verme süreçlerini desteklemekte ve şeffaflığı arttırmaktadır.

ALTYAPI PROJELERİ

Şehrin gereksinimlerine göre sürdürülebilir bir şekilde altyapısını oluşturmak belediyenin asli görevidir. Hiçbir kimse bunu seçim vaadi olarak sunamaz. Sadece bu konuda görev ve vazifelerimizi şehrin gereksinimlerini göz önünde bulundurarak vatandaşımızın herhangi bir mağduriyet yaşamasını önlemek suretiyle gerekli çalışmaları yapacağız. Kaldırım yol vs bunlar asli görevlerdir. Bunları vaad olarak vermek bence işin aldatmacasıdır.

AKILLI ŞEHİR PROJELERİ

Enerji Verimliliği ve Yeşil Binalar: Binaların enerji verimliliğini artırmayı amaçlayan programlar ve teşvikler geliştireceğiz binalardaki enerji tüketimini azaltmak ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak gerek ilgili bakanlıklar, gerek üniversitelerimiz erekse meslek odaları ile koordineli olarak danışmanlık ve kaynak sağlanması konusunda çalışmalar yapacağız. Ayrıca Şehirdeki akıllı binalar, enerji tüketimini izlemek ve yönetmek için çeşitli sensörlerle donatılacak. Otomatik aydınlatma ve iklimlendirme sistemleri kurularak, enerji verimliliğini artıracağız. Akıllı Ulaşım Sistemleri: Şehir ulaşımını optimize etmek amacıyla akıllı ulaşım sistemlerine geçiş yapacağız. Bu sistemler; gerçek zamanlı yol durumu, trafik sıkışıklığı ve toplu taşıma verilerini izleme ve analiz etme imkânı sunmaktadır. Yapılan analizlere göre trafik ışıklarının yanma süreleri trafik durumuna göre anlık periyotlarla güncellenecektir. Aynı zamanda trafik te ki gerçek sorunları analiz ederek gerçekçi çözümler üretmemizi sağlayacaktır. Su Verimliliği ve Yönetimi: Su kaynaklarının sınırlı olduğu bölgelerde; akıllı su yönetimi ve tasarruf projeleri yapacağız. yağmur suyunu toplama, arıtma ve geri dönüştürme gibi yöntemlerle suyun etkin kullanımını sağlayacağız. Park ve bahçelere akıllı sulama sistemleri kuracağız. Bu sayede akıllı sulama sistemleri bir merkezden takip edilecek, Sensörler vasıtasıyla topraktaki nem oranını ölçerek bitkilere tam zamanında yeterince su verilecektir. Böylece bitki ve su kayıplarının önüne geçilerek yıllık bazda 500.000 litre su tasarrufu sağlanacaktır. Akıllı Turizm Çözümleri: Şehir, turistlerin deneyimini geliştirmek amacıyla belediye kanalı ile akıllı turizm çözümleri sunacağız. Şehrimizde akıllı rehberlerin yanı sıra haritalar ve turistik bilgiler içeren mobil uygulamalar yaparak ; ziyaretçilerin bölgeyi daha iyi keşfetmesine yardımcı olacağız. Belediye kanalı ile ticari bir amaç olmadan sunulan bu hizmet ile yerli ve yabancı ziyaretçilerimizi yerel esnafımızla da buluşturma imkanı sağlayacağız. Ücretsiz wifi ve hotspot noktaları oluşturacağız.

İLHAN CEYLAN KİMDİR?

1976 Erzurum doğumludur. Lise eğitimini Erzurum fen lisesinde tamamladıktan sonra aynı sene Gazi üniversitesi elektrik-elektronik mühendisliğini kazanmış 1999 yılında aynı bölümden mezun olmuştur. 2017 yılında İstanbul Bilgi üniversitesinde alt yapı projelerinde gecikme nedenleri ve önleme yöntemleri üzerine master yapmıştır. - 1999-2000 temmuz ayına kadar American Telekom şirketi lucent tecnologies firması ile Türkiye'nin değişik şehirlerinde GSM , Rf planlama mühendisi olarak çalışmıştır. 2000-2007 yılları arasında Alanya Tedaş işletme müdürlüğünde değişik pozisyonlarda çalışarak 2007 yıllarında müd. Yardımcısı olarak çalışırken istifa ederek kendi işini kurmuştur. 2007-2012 yılları arasında proje, danışmanlık, taahhüt işleri yaparak serbest mühendis ve müteahhitlik yapmıştır. 2013 -2022 yılları arasında dünyanın en büyük şirketlerinde olan Onur taahhüt-Nesma holding iş ortaklığı altında Suudi petrol şirketi Aramconun işverenliğinde körfez ülkelerinde marka değeri yüksek projelerinde üst düzey yöneticilik ve ülke koordinatörlüğü yapmıştır.