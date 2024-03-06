Yol verme kavgası kanlı bitti

Trafikte seyir halinde olan İ.Ö. (51) ile başka araçtaki A.K. (45) ve E.S.K. (20) arasında iddiaya göre, yol verme meselesinden tartışma çıktı. Gerginliğin artması sonucu taraflar, araçlarını yol kenarındaki çiçekçinin önüne çekti. İddiaya göre sürücü İ.Ö.'nün yakınları olan çiçekçinin sahipleri B.Ö. (52) ve oğulları T.Ö. (33) ile A.Ö. (23) de karışınca tartışma kavgaya dönüştü.
KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR
A.Ö., iş yerindeki tabancayı alıp A.K. ve E.S.K.'ye ateş etti. A.K. ve E.S.K. yaralandı; A.Ö. tabancayı bir otomobile saklayıp, motosikletle olay yerinden kaçtı. Polisler kavgayı ayırdı; İ.Ö., T.Ö. ve B.Ö. gözaltına alındı.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Kavgaya karışan A.Ö.'nün yakalanması için ise polis, çalışma başlattı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Ambulansla çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan E.S.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirlendi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.