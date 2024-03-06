- Asayiş

Yol verme kavgası kanlı bitti

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İzmir'de trafikte yol verme meselesinden çıkan ve bölgedeki çiçekçidekilerin de karıştığı kavgada 2 kişi tabancayla vurularak yaralandı. Kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı, 1 şüphelinin daha yakalanması için çalışma sürüyor.

Yol verme kavgası kanlı bitti mask
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Trafikte seyir halinde olan İ.Ö. (51) ile başka araçtaki A.K. (45) ve E.S.K. (20) arasında iddiaya göre, yol verme meselesinden tartışma çıktı. Gerginliğin artması sonucu taraflar, araçlarını yol kenarındaki çiçekçinin önüne çekti. İddiaya göre sürücü İ.Ö.'nün yakınları olan çiçekçinin sahipleri B.Ö. (52) ve oğulları T.Ö. (33) ile A.Ö. (23) de karışınca tartışma kavgaya dönüştü.

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

A.Ö., iş yerindeki tabancayı alıp A.K. ve E.S.K.'ye ateş etti. A.K. ve E.S.K. yaralandı; A.Ö. tabancayı bir otomobile saklayıp, motosikletle olay yerinden kaçtı. Polisler kavgayı ayırdı; İ.Ö., T.Ö. ve B.Ö. gözaltına alındı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Kavgaya karışan A.Ö.'nün yakalanması için ise polis, çalışma başlattı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Ambulansla çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan E.S.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirlendi.

Kaynak: DHA

# Bir, etti, Polis

06 Mar 2024 - 18:27 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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